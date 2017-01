The Big Bang Theory, la decima stagione in anteprima esclusiva su Infinity

Sarà l'occasione di godere del cameo di Christopher 'Doc Brown' Lloyd e di consolarsi del 'gran rifiuto' di William Shatner , in attesa di scoprire lo spin-off sul giovane Sheldon già annunciato dai creatori di The Big Bang Theory , da domani 10 gennaio saranno disponibilii primi due episodi delladella pluripremiata serie CBS.Ogni settimana saranno poi fruibili le successive puntate in cui al fianco dei quattro protagonisti muoveranno i passi la stravagante(Kaley Cuoco), che ha stravolto e colorato le loro vite a basso voltaggio con la sua sbadataggine e lo straordinario carisma; l’impassibile neurobiologo(Mayim Bialik) che con evidente disagio è riuscita a conquistare l’impassibile cuore di Sheldon, troppo preso tra meccanica quantistica e relatività; ed infine l’adorabile moglie microbiologo di Howard,(Melissa Rauch).(“Roseanne”, “Dharma&Greg”, “Two and a Half Men”) e Bill Prady (Dharma&Greg”, “Gilmore Girls”), “The Big Bang Theory” è unagrazie ai milioni di fan in tutto il mondo, ai numerosi riconoscimenti vinti e alle innumerevoli nomination ricevute nel corso di queste dieci stagioni, non per ultimo ildove la serie si è aggiudicata i premi per la categoria, e a Jim Parson - l'attore piu' pagato della tv - un nuovo premio per la sua magistrale interpretazione (Favorite Comedic Tv Actor). Sono inoltre recenti i dati diffusi da Parrot Analytics, società specializzata nel rating di contenuti in streaming su piattaforme diverse, che celebrano "The Big Bang Theory" e la confermano come, con un average demand (fattore che determina l’appetibilità dei contenuti) 14 volte superiore alle altro di stesso genere