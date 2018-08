The Angel Of Darkness, la TNT al lavoro sul sequel de L'Alienista

Dopo tanto parlare di una prosecuzione della serie originaria - quel The Alienist che inserimmo tra le offerte televisive più interessanti dell'anno - da TNT arriva una notizia che potrebbe ripagare i fan dell'attesa, quella della luce verde sulla produzione di una nuova Miniserie 'Limited' che funga da follow-up alla precedente, seguendone i personaggi e sviluppandone le vicende:- ha dichiarato Sarah Aubrey, vice presidente esecutivo per la TNT dello show originale. -Alle prese con gli ostacoli previsti dalla co-production di Paramount Television, Turner’s Studio T e Anonymous Content (con Rosalie Swedlin e Cary Fukunaga come executive producers) è previsto che siano ancora. Nella speranza che la nuova serie confermi gli oltre 50 milioni di spettatori raggiunti dalla precedente sulle varie piattaforme e il livello top tra gli show 'cable' della fascia 18-49… e magari dia un ulteriore impulso relativamente alla