The Americans, il finale della serie spy coincide con la battaglia della famiglia che l'ha ispirata

START, così si intitola l'ultimo episodio delladi The Americans , una delle ottime serie tv di cui parlavamo pochi giorni fa e che negli Stati Uniti è(in Italia sarà in prima visione assoluta). Un titolo paradossale, ma che in fondo coerentemente non chiude tutte le 'porte' della vicenda, cheCome quello sulla reale identità di Renee (Laurie Holden) per esempio…si chiede Joe Weisberg, l'ideatore. -. Di fondo, la sorpresa maggiore rimane quella relativa alla, inseriti in un contesto costruito per eliminarli…Una lunga corsa contro il tempo, irta di pericoli, che ha caratterizzato tutta l'ultima annata, nella quale si concretizzati molti dei 'semi' piantati nella precedente. E che ci lascia con una conclusione per certi versi raggelante, ma che tutto sommato riavvicina i personaggi della finzione ai reali protagonisti della storia che l'ha ispirata I nomi degli agenti 'illegali', conosciuti come Donald Heathfield e Tracy Foley, sono infatti tornati di attualità proprio in questi giorni a causa di una. Il problema nasce dall'intenzione del governo canadese di Ottawa di non concedere la cittadinanza ai due in questa loro nuova vita, a causa della precedente passata sotto mentite spoglie. Perso il diritto alla precedente(otto anni fa, con lo smascheramento delle spie), oggi l'avvocato dei ragazzi si batte perché ne vengano riconosciuti i diritti e non debbano scontare colpe non proprie, ma dei genitori.