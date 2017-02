NOTIZIE

Tempesta in arrivo a The Walking Dead: ecco il nuovo dietro le quinte sullo scontro tra Rick e Negan

03.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



The Walking Dead dove ascoltiamo i creatori e i protagonisti dello show mentre parlano dei nuovi episodi in arrivo in Italia dal 13 febbraio. "Sta per arrivare una tempesta" - dicono.



"Nella seconda parte della stagione Rick cerca di riemergere e trovare se stesso e Negan è sempre lì con un sorriso sulla faccia. Ma arriviamo a un punto di rottura" - racconta



A seguire il dietro le quinte dal ritorno di The Walking Dead:



AMC ha diffuso in rete un nuovo dietro le quinte sulla settima stagione didove ascoltiamo i creatori e i protagonisti dello show mentre parlano dei nuovi episodi in arrivo in Italia dal 13 febbraio. "" - dicono." - racconta Jeffrey Dean Morgan , nemesi dei protagonisti della serie.



L'ultima volta che li abbiamo visti, Rick Grimes, Daryl Dixon e il resto dei sopravvissuti si erano finalmente ritrovati e decidevano di preparare una guerra contro Negan. Adesso dovranno radunare altre comunità per reclutare gli uomini necessari e affrontare l'esercito di Negan. E dovranno anche trovare le armi per combattere, dato che il loro nemico le ha sequestrate tutte.



"La prima parte della settima stagione parlava di come questi pesonaggi si facevano strada attraverso un trauma incredibile - dice lo showrunner Scott M. Gimple - Rick era obbediente e rischiava la sua vita per Negan in modo da salvare la vita alle persone di Alexandria. Ma cambia idea e capisce che questa situazione non è accettabile".



La guerra tra Rick e Negan riprenderà dal 13 febbraio, giorno in cui FOX trasmetterà il nono episodio della settima stagione.