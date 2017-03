Svolta a Grey's Anatomy: Jackson e April di nuovo insieme?

NOTIZIE

SPOILER. I due ex ritrovano la fiamma dell'amore in un episodio che esplora il passato di Jackson e la sua relazione con il padre

17.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



AVVISO: SPOILER DALLA PUNTATA 13x16 DI GREY'S ANATOMY!

Jesse Williams) e April (Sarah Drew), hanno sicuramente gioito dopo aver visto il sedicesimo episodio della stagione 13, interamente incentrato sulla relazione tra i due. Relazione che si era conclusa con un divorzio ma che ora sembra destinata a tornare in pista, visto il bacio finale che ha suggellato la puntata. I fan di Grey's Anatomy , e in particolare della relazione tra Jackson () e April (), hanno sicuramente gioito dopo aver visto il sedicesimo episodio della stagione 13, interamente incentrato sulla relazione tra i due. Relazione che si era conclusa con un divorzio ma che ora sembra destinata a tornare in pista, visto il bacio finale che ha suggellato la puntata.

L'episodio, secondo Sarah Drew, intervistata da Variety, è stato “più che altro il viaggio di Jackson, e non a caso è stato accompagnato dalla persona che lo conosce di più”. Jackson e April hanno preso il jet privato della famiglia Avery per operare un paziente in un altro ospedale. Vicino, guarda caso, al ristorante dove lavorava il padre di Jackson. I due non si vedevano da molti anni quando Jackson lo ha affrontato, dicendogli in sostanza di non voler instaurare un rapporto con lui perché si era sentito abbandonato. “Credo che questo abbia il potere di cambiarlo. Ha portato con sé quelle ferite profonde per molto tempo. Abbandono, confusione sul perché il padre se ne fosse andato senza mai voltarsi indietro, e la paura di poter in qualche modo fallire come padre perché non ha modelli. Credo che questa esperienza gli abbia mostrato quanto sia diverso da suo padre e il fatto che sarà un papà straordinario”.

A proposito del bacio, la Drew ha ammesso: “Ho sempre voluto che tornassero insieme. Sono una fan di Japril senza vergogna”. Eppure, non è detto che la coppia si riformerà. Tre cose potrebbero accadere: “Potrebbero tornare all'ospedale un po' confusi sulla natura della loro relazione. Oppure questo momento potrebbe solidificare la loro amicizia e far loro capire di essere la reciproca anima gemella, in senso romantico o meno. O potrebbe riaccendere completamente il loro matrimonio. Dovreste solamente aspettare e vedere”.