Su Rakuten TV a luglio continua l'estate di Grande Cinema in 4K HDR

Di rilassarti? Forse non tutti sceglierebbero A Quiet Place - Un posto tranquillo per raggiungere questo obiettivo, ma il film che ha conquistato i fan di cinema horror e di fantascienza è solo una delle perle del catalogo che– una delle principali piattaforme di Video On Demand in Europa con– presenta per il mese di luglio.A continuazione della "Estate di Grande Cinema" di cui già parlammo , questo mese saranno disponibili in 4K HDR titoli come l’ultimo grande successo di uno dei registi più acclamati di Hollywood Steven Spielberg Ready Player One , un fantastico viaggio nella realtà virtuale che ripercorre tutta la cultura pop anni ’80, a Pacific Rim – La Rivolta un sequel-reboot del primo film del 2013 tratto dal Video Game omonimo, passando percon Dwayne Johnson - alias The Rock - che porta lo spettatore in un’avventura di puro intrattenimento, fino a Peter Rabbit , film di animazione per i più piccini tratto dal libro di Beatrix Potter “Il racconto di Peter Coniglio” che ha affascinato intere generazioni di bambini.

Con l’estate arrivano anche imperdibili offerte per gustare in compagnia di tutta la famiglia i titoli top del cinema di animazione. Da, grande successo franco-canadese al box office nel 2016 che racconta la storia di una bambina orfana che sogna di diventare una ballerina a, il film dei Peanuts che ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes come Miglior film di animazione del 2016, fino all’ultima avventura dei buffi omini blue molti altri. Tra i grandi titoli della scorsa stagione in offerta anche, sequel dell’omonimo film diventato un cult tra gli appassionati con la regia di Danny Boyle e interpretato tra gli altri da Ewan McGregor, il pluripremiatovincitore di ben 6 Premi Oscar® nel 2017,film del genere catastrofico del 2017 sul tema di grande attualità dei cambiamenti climatici interpretato da un cast d’eccezione: Gerard Butler, Jim Sturgess, Andy Garcia ed Ed Harris. E non finisce qui!con la migliore selezione dei più grandi successi di casa Disney.Tra le new releases disponibili su Rakuten TV, da non perdere I, Tonya , il biopic con Margot Robbie incentrato sulla pattinatrice americana Tonya Harding che ha ottenuto 3 candidature agli Academy Awards 2018 e vinto un Premio Oscar®, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes, 5 candidature e vinto un premio ai BAFTA. Gli amanti degli horror più inquietanti, come detto, non rimarranno delusi da A Quiet Place - Un posto tranquillo , la storia di una famiglia costretta al silenzio per non essere scoperta da una presenza sovrannaturale che vigila sulla loro fattoria, interpretata da Emily Blunt.con Christian Bale e Rosamund Pike è un malinconico western ambientato in splendidi paesaggi. Non manca a luglio un omaggio alla migliore commedia all’italiana con i recenti successi di Luciano Ligabue, tornato alla regia dopo Radiofreccia con Made in Italy , storia tormentata interpretata da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, Antonio Albanese regista e interprete di Contromano intelligente commedia sul delicato tema dell’integrazione, Io sono tempesta con Marco Giallini ed Elio Germano, parabola di un magnate della finanza, condannato per frode fiscale e per finire, teen movie di Francesca Mazzoleni che mette in scena l’intenso diario delle emozioni di Margherita e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto.