Streghe, la nuova serie sarà multietnica e con una protagonista omosessuale

08.02.2018 - Autore: La redazione



Il network ha diffuso la descrizione dei personaggi principali della nuova serie:

Cercasi attrici per il rifacimento della serie Streghe , attualmente in fase di sviluppo per il network. Il revival sarà "multietnico", al passo coi tempi, in piena linea "#metoo" e con la lotta per le pari opportunità e la promozione delle diversità nell'industria dell'entertainment americana. La produzione, infatti, ha descritto il progetto come un "reboot, selvaggio, divertente e femminista" che si focalizzerà su "tre sorelle in una città universitaria che scoprono di essere streghe". A differenza di quanto precedentemente comunicato, la nuova serie non sarà più ambientata negli anni Settanta, ma avrà un contesto contemporaneo.

- Macy è descritta come una ragazza che non ha ancora compiuto trent'anni, appassionata di scienza. Un personaggio che ha conseguito il dottorato in fisica quantistica e che adesso lavora all'università. Conosceremo il personaggio nel momento in cui sta per andare a convivere insieme al suo fidanzato. Macy crede di essere la sorella di Mel e Madison. E il suo potere è la telecinesi, la capacità di poter muovere gli oggetti con la forza del pensiero.



- Mel Pruitt è una femminista dura, iper-emotiva e maniaca del controllo. Ha venticinque anni ed è omosessuale. Dopo un tragico incidente, ritroveremo Mel piena di collera, perfino violenta e dura nei confronti di chi le sta vicino, inclusa la sua fidanzata, la detective Soo Jin. Il potere di Mel è quello di fermare il tempo.



- Madison Pruitt è la sorella minore di Mel (diciotto anni). Sportiva. Cheerleader e appassionata di pilates. Lei è l'esatto opposto della sorella femminista. Anzi, appena entrata al college, non vede l'ora di inserirsi nel nuovo ambiente. Quando scopre di essere una strega si spaventa. Il suo potere è quello di leggere nella mente delle persone.



Chiudono il cast il personaggio di Harry, consigliere diabolico del trio di streghe, Gavin, fidanzato di Macy, e Brian, ex fiamma di Madison.