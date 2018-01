Stasera in TV, 28 gennaio: Caramel, la commedia romantica che vi riscalderà il cuore

La commedia romantica mediorientale. Eccola in tutta la sua dolcezza, nel suo calore che segue i cliché del genere, ma allo stesso tempo in grado di incuriosirci. E sorprenderci non poco. Stasera, 28 gennaio, vi consigliamo Caramel , il primo film di Nadine Labaki datato 2007 che torna in TV in prima serata.

Dietro le quinte: Gran parte del cast è composto da attori non professionisti. Questa è stata una scelta decisa dalla regista: la Labaki, infatti, voleva il massimo della naturalezza nelle performance. Il titolo Caramel si riferisce a una tecnica di depilazione che consiste nel riscaldare zucchero, acqua e succo di limone. Secondo la regista: "L'idea di dolce e salato... di dolce e aspro" rispecchia la natura complessa dei rapporti umani che spesso diventano un po' troppo appiccicosi. Alla fine, però, il sentimento di sorellanza tra queste protagoniste è quello che prevale su ogni tensione.



Perché vederlo: Una commedia romantica inusuale che offre l'occasione di esplorare alcuni lati nascosti della cultura libanese - fatta di differenze e tratti comuni con la nostra. Un film dal cuore grande che garantisce il buonumore.



La scena da antologia: Il momento in cui il poliziotto entra nel salone di bellezza come cliente. E lo fa perchè è innamorato di Layale, la proprietaria del locale interpretata dalla stessa Nadine Labaki. Quello che segue è un momento tanto divertente quanto seducente ed erotico.



Dove e quando: Caramel andrà in onda stasera, 28 gennaio, alle 21: 30 su LA7 D, canale 29 del digitale terrestre.

: A Beirut, cinque donne si incontrano regolarmente in un istituto di bellezza molto famoso. Lì, in quel microcosmo colorato e pieno di sensualità, si danno appuntamento donne di diverse generazioni che parlano di se stesse, si scambiano confidenze e si raccontano la loro storia. C'è, che è innamorata di, un uomo sposato;, una giovane musulmana che sta per sposarsi ed è angosciata da un terribile problema, la prima notte di nozze suo marito scoprirà che lei ha già perduto la verginità;che non riesce ad accettare di essere attratta dalla donne e che scandisce la sua vita al ritmo delle visite di una splendida cliente dai lunghi capelli; ed infine, che ha sacrificato i suoi anni migliori e la sua felicità per occuparsi di sua sorella maggiore.