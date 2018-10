Stasera in TV 9 ottobre: Flight, Denzel Washington è un pilota alcolizzato ma geniale 

Cos’è il genio è difficile dirlo. Quali siano le regole che consentono da un lato a una persona di eccellere in un campo specifico, qui siamo nel campo dell’aviazione di linea, e dall’altro di essere considerati dei perdenti ignobili dal punto di vista etico e morale da una Storia che regala un giudizio diverso e ancora più sommario. Denzel Washington in Flight del 2012 ci mette di fronte a questa contraddizione interpretando un personaggio arrogante ed alcolista e a tratti abbastanza sbruffone e mitomane.

Eroismo e genialità possono sfuggire a qualunque codice etico e del politicamente corretto e il cinema di alto livello può modificare e piegare la narrazione e il suo tempo, d’altronde parliamo del regista di Ritorno al futuro, proprio per raccontare queste contraddizioni.Serviva quindi un grande interprete e un grande regista come Robert Zemeckis per raccontare la storia di un pilota di aviazione che con una manovra spericolata salva un aereo di linea e i suoi passeggeri dalla catastrofe certa ma che in virtù del vizio dell’alcol viene comunque trattato come un reietto. Il viaggio di Zemeckis va dritto nel dolore di un uomo, anche se la storia non ci risparmia un inizio spettacolare, senza assolverlo e tuttavia senza nemmeno giudicarlo definitivamente regalandoci allo stesso tempo una bella parabola umana.