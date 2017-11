Stasera in TV 9 novembre: uno Schwarzenegger da leggenda in COmmando

Ha già compiuto i suoi 30 anni , e il tempo non sembra essere passato per il Commando del Mark L. Lester di Firestarter (e poco altro). Classico caso di film che migliora invecchiando, come il suo interprete principale, l' ultrasettantenne Arnold Schwarzenegger L’ex-colonnello John Matrix, un tempo a capo di una speciale squadra di commando, è costretto a tornare in campo quando sua figlia ( Alyssa Milano ) viene rapita. Aiutato da una vivace hostess (Rae Dawn Chong), ha solo poche ore per vincere la sua battaglia più importante: trovare la piccola Jenny prima che venga uccisa.Avrebbe dovuto essere Nick Nolte il protagonista del film, come anche gli Studios avrebbero preferito che Schwarzenegger non parlasse, eppure l'idea di base del, al quale il buon Arnold e il suo amico Joel Silver avevano provato a lungo a dedicare un lungometraggio. Un paio di curiosità legate allesono quelle che riguardano la casa del nostro eroe, situata sul Monte Baldy (come si vede in cartello alle sue spalle mentre mangia un gelato con la figlia), e il luogo scelto per la battaglia finale., il quale - per scaramanzia - non avrebbe mai guidato intorno alla fontana di fronte all'ingresso… Come fa il Villain del film, guarda caso finendo per subirne nel conseguenze.Il film che costò ad Arnold Schwarzenegger qualche punto (per un incidente col coltello), ma che lo consacrò dopo i due Conan e il primo Terminator. Anche sorprendentemente, vista la fase in cui si inserisce(tra Yado, Codice Magnum, Predator, L'implacabile e Danko). Verototalmente 'anni '80' e per questo oggetto di una rivalutazione che l'ha ormai inserito in tutto e per tutto nella cerchia dei. Un guilty pleasure che resiste al tempo, e che annovera molti buoni motivi per esser goduto, tra One-Liner entrati nella storia e un ruolo capace di mettere in luce lo stile unico e lo humour originale di un interprete che ha sempre brandito orgogliosamente la propria anima trash.