Stasera in TV, 9 marzo: Mai stata baciata, risate ed emozioni con Drew Barrymore

Chicago Sun Times.







Il film del 1999 diretto da Tornare al liceo da grande con le stesse sfide di ieri e le stesse paure del passato: come quella di essere stata assolutamente impopolare a scuola e per questo non essere mai stata baciata da nessuno. Comincia così Mai stata baciata , divertente commedia con protagonista Drew Barrymore nei panni di una giornalista che torna nel suo vecchio liceo sotto copertura pur di scrivere un articolo per il suo giornale, ilIl film del 1999 diretto da Raja Gosnell è a suo modo una rivisitazione originale della tradizionale teen comedy ambientata a scuola. Perché c’è il mondo del liceo, con le sue sfide, soprattutto quelle relative all’indice di popolarità raggiunto, con le sue gerarchie, con la sua scoperta dell’altro sesso, con un microcosmo da raccontare. E il fatto che questa volta la storia sia raccontata da una adulta che si finge una teenager rende tutto più divertente. Nel cast del film anche una giovanissima Jessica Alba nei panni di una delle ragazze popolari e bulle del liceo di Josie.

Il film. Josie Geller, cioè Drew Barrymore è una perfetta nerd. Lo è stata al liceo e lo sarà di nuovo quando dovrà tornarci da adulta e da giornalista in erba pur di scrivere una piccola inchiesta sotto copertura. Mai stata baciata è una teen comedy tardiva - perché la premessa è che al liceo ci tornino e ci vivano degli adulti e non degli adolescenti - che però ha in sé tutti gli ingredienti di successo della commedia per ragazzi tradizionale. Per esempio romanticismo, ironia, ambientazione collegiale. Solo che visto lo charme e l’età della protagonista è un film in grado di attirare anche un pubblico più adulto. Che nelle insicurezze della Barrymore si può riconoscere di nuovo. Perché si sa che gli esami davvero non finiscono mai.







Dietro le quinte. Nella pellicola ci sono molti volti di giovani attori che compaiono per la prima volta al cinema. Uno di questi però diventerà molto famoso e non cadrà nella trappola del dimenticatoio. Si tratta dell’attore . Nella pellicola ci sono molti volti di giovani attori che compaiono per la prima volta al cinema. Uno di questi però diventerà molto famoso e non cadrà nella trappola del dimenticatoio. Si tratta dell’attore James Franco qui nei panni di Jason.

Perché vederlo. Per divertirsi, per ridere e per emozionarsi senza grandi pretese con una protagonista in grado di essere sia intensa sia divertente.

La scena da antologia. Il primo giorno di Josie al college quando tutte le speranze di riscrivere un capitolo diverso dal precedente vanno facilmente in frantumi.

Dove e quando. Giovedì 9 marzo alle ore 21:20 su Rai Movie.