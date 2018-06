Stasera in TV 9 giugno: con Jurassic World riparte la saga dei dinosauri

È appena arrivato nelle sale il suo sequel, Il regno distrutto , ma se oggi si parla di una nuova trilogia - che dovrebbe concludersi con il terzo capitolo atteso per il 2021 - è grazie al successo raccolto nel 2015 dal Jurassic World di Colin Trevorrow . Quinto tra gli incassi di sempre (dopo Avatar, Titanic, Star Wars: Il risveglio della Forza e Avengers: Infinity War), il film ci riporta nel mondo creato da Steven Spielberg nel 1993 . E nonostante una fase di sviluppo lunga tredici anni e qualche rinvio, lo fa con verve rimodernando la celebre storia e rinnovando quelle emozioni… Grazie anche alla presenza di(senza dimenticare) come protagonisti.Sono passati 22 anni dagli eventi di Jurassic Park e il sogno di John Hammond è diventato realtà: Isla Nublar ospita ora un parco funzionante, Jurassic World, operativo da una decina d'anni. Ma qualcosa è sempre pronto ad andare storto: per far fronte al declino del numero di visitatori, ormai abituati all'esistenza dei dinosauri, viene creato un nuovo predatore unendo il DNA dei dinosauri più feroci. Ma l'animale si ribella e porta morte e distruzione nel parco...Alle attrazioni presenti nel parco () avrebbe dovuto aggiungersi anche il ', ma la promessa visita della montagna per osservare gli adrosauri non venne mai realizzata, tagliando fuori Parasaurolofo e Edmontosauro dall' elenco delle creature citate nel film . Ma probabilmente non fu per questo che Joe Johnston si rifiutò di tornare dietro la macchina da presa di un film del franchise dopo Jurassic Park 3 … Tra le grandi assenti ricordiamo anche(giudicata troppo giovane), inizialmente considerate per il ruolo di Claire (che nelle prime stesure dello script si chiamava Beth). Per i fan più nozionisti si segnala che: glidi Lowery, nella sala controllo, sono gli stessi di Nedry nel primo film; per ildell'ankylosauro venne utilizzato quello dei Leoni marini; il tanto amato e evocatoin realtà appare per soli due minuti e mezzo sullo schermo; ladel cellulare di Claire è il tema di Jurassic Park (almeno a sentire le prime note).Un quarto di secolo è passato dal Jurassic Park di Steven Spielberg, ma il sogno di riportare in vita i colossali padroni della Terra è ancora attuale. E il Jurassic World di Colin Trevorrow sembra confermarlo. Riuscendo ache grazie alla sua mano si rivela capace di sorprendere ed emozionare, finendo per convincere gli spettatori di diverse generazioni (e senza allontanarne alcuno). Un- ratificato anche dai numeri del boxoffice - fatto die dell'abilità a toccare i tasti giusti per ricreare quellache fu e suscitare l'empatia dei più.