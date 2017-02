Stasera in TV, 9 febbraio: Sofia Coppola ci porta nel Giardino delle vergini suicide

Il film d'esordio di Sofia Coppola rimane senza dubbio uno dei suoi migliori, ma il fascino di Il giardino delle vergini suicide è più profondo di quello che potrebbe sembrare, e più vasto della semplice somma di quello delle sue interpreti principali: da Kathleen Turner a Hanna R. Hall (la Jenny bambina di Forrest Gump), Leslie Hayman, Chelse Swain e soprattutto Kirsten Dunst Figlie di una madre severissima e di padre distratto, le cinque sorelle Lisbon, dai 17 ai 13 anni, vivono in una linda cittadina del Michigan negli anni '70, vagheggiate da tutti i ragazzi del quartiere benestante. Dopo l'enigmatico suicidio della più piccola e l'ostentata perdita della verginità della più bella, sono tolte dalla scuola e chiuse in casa. È l'assurdo provvedimento che le induce a imitare la sorellina, tutte e quattro insieme?Il rifiuto di Alicia Silverstone a interpretare il ruolo di Mary non sarebbe stato ricordato se si fosse realizzato l'incubo della stessa Sofia Coppola. La quale dopo essersi innamorata del libro - regalatole da Thurston Moore dei Sonic Youth - e aver passato molto tempo nell'adattarlo in una sceneggiatura, venne a sapere che. Per sua - e tutto sommato anche nostra, probabilmente - fortuna questi non furono soddisfatti del risultato del trattamento e finirono con l'usare il suo.Non si finisce nella 'top ten' (del 2000, in questo caso) dei "Les Cahiers du cinéma" senza merito. E infatti questoè secondo molti il, in seguito acclamata per il suo Lost in Translation e strapremiata per il controverso Somewhere … L'incontro di toni tanto delicati e di situazioni drammatiche e temi tragici è gestito con tale tatto e virtuosismo dall'allora ventottenne Sofia da rendere accettabile e lirico anche l'orrore raccontato. Grazie anche ae alle interpretazioni delle giovanissime attrici, magistralmente dirette.Prima dell'agghiacciante finale, nell'si concentra molta dell'essenza del film: la bellezza e la prorompente candida sensualità di queste ragazze adolescenti e l'effetto dirompente che hanno sui ragazzi. il film è tutto incentrato su questo, è visto con gli occhi di ragazzi adolscenti in adorazione di queste sorelle meravigliose, un gruppo di. L'unico a riuscire a stare con loro è il più 'cool' della scuola, che non può fare a meno di rimanerne sconvolto, per sempre.L'a Sofia Coppola come Miglior nuovo film-maker e la Miglior Regia accreditatale daglifurono i due premi principali, gli unici tanto lungimiranti da riconoscere le capacità di questa giovane figlia d'arte. Capace, per altro - tra le tante nomination - di portare le proprio attrici alla conquista dell'Artios Award per ilper un film indipendente (dovuto a Linda Phillips-Palo e Robert McGee).