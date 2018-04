Stasera in TV 9 aprile: Io sto con gli ippopotami, l’avventura africana di Bud Spencer e Terence Hill

Direzione Sudafrica per la coppia formata da Bud che nell’ultima pellicola degli anni ’70 girata in coppia, il film di Italo Zingarelli è infatti del 1979 e segna l’undicesima collaborazione per il duo di attori con una formula che sceglie di portare gli elementi di forza del loro cinema ‘muscolare’ e ‘fisico’ in una cornice esotica e ambientalista: quella dell’Africa rigogliosa nella flora e nella fauna.Le pellicola infatti mescola al tradizionale mix di cazzotti, antipatie tra i due protagonisti che poi finiscono per diventare amicizia solida, anche la voglia di scoprire un continente nuovo nel quale realizzare un’avventura diversa dalle precedenti. Sia a livello estetico che narrativo e tematico vista la vicinanza con il continente misterioso e selvaggio e la voglia di raccontarlo.