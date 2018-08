NOTIZIE

Il thriller diretto da Ron Howard in prima serata su Paramount Channel

Stasera in TV 9 agosto: Mel Gibson si fa giustizia da sé in Ransom – Il riscatto

09.08.2018 - Autore: Marco Triolo







Paramount Channel propone, stasera in prima serata, Ransom – Il riscatto , cult interpretato da Mel Gibson e incentrato su un padre che offre un riscatto per riavere il figlio rapito. Alla regia troviamo Ron Howard , una garanzia di intrattenimento con il marchio di qualità di Hollywood.

Il film. Tom Mullen (Gibson) è un multi-milionario a cui viene rapito il figlio Sean da un gruppo di criminali, guidato da un detective della polizia, Jimmy Shaker (Gary Sinise). Quando il primo tentativo di consegna del denaro va a monte, Tom decide di convertire i due milioni del riscatto in una taglia sulla testa dei rapitori, che annuncia in televisione. Inizia così una partita tra lui e Shaker, il quale si innervosisce e cerca un modo per coprire le sue tracce...

Dietro le quinte. Nel cast troviamo anche Rene Russo (già accanto a Gibson nei film di Arma letale), Liev Schreiber, Donnie Wahlberg e Lili Taylor. La storia è ispirata a un episodio della serie antologica anni '50 The United States Steel Hour, già adattato al cinema nel 1956 nel film Il ricatto più vile, di cui questo è dunque un remake.



Perché vederlo. Perché a metà anni '90 Mel Gibson era ancora una forza, nell'ambito del cinema d'azione adulto e violento.

La scena da antologia. Il finale, quando finalmente Mullen e Shaker si affrontano faccia a faccia in una escalation di colpi di scena.

Dove e quando. Su Paramount Channel alle 21:10.