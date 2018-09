Stasera in TV 8 settembre: The Hateful Eight, Quentin Tarantino e il suo western più politico

Ambientazione in Nord America e quasi tre ore di durata per assistere al viaggio di una diligenza che qualche anno dopo la fine della Guerra Civile, si ferma nel Wyoming a causa di una tempesta di neve. La destinazione è Red Rock e del gruppo fanno parte John Ruth ( Kurt Russell ), chiamato "Il boia", che scorta la latitante Daisy Domergue, una Jennifer Jason Leigh al quale si sono aggiunti nel corso del viaggio Maggiore Marquis Warren ( Samuel L. Jackson ), un ex soldato di colore dell'Unione ora un cacciatore di taglie e Chris Mannix (Walton Goggins), un uomo che afferma di essere il nuovo sceriffo della città. Finiranno per ripararsi nel negozio “Minnie", dove incontreranno altri quattro sconosciuti il messicano Bob (Demian Bichir)), il boia di Red Rock Oswaldo Mobray (), il mandriano Joe Gage (Michael Madsen) e il generale della Confederazione Sanford Smithers (Bruce Dern). Ci sarà uno o più misteri da risolvere e ovviamente una probabile carneficina condotta con uno stile registico iperrealistico come non vedevamo da anni.