Stasera in TV 8 novembre: Ocean's Thirteen, l'ultimo capitolo della trilogia di Soderbergh

08.11.2017 - Autore: Mattia Psquini (Nexta)







Il film. Prima erano undici, poi sono diventati dodici e adesso che sono tredici, sono ancora più decisi a tentare l'impossibile: sbancare nuovamente i casinò di Las Vegas. In questo terzo episodio Danny Ocean deve vedersela con un losco milionario del quale sarà meglio non fidarsi.

Con il film del 2007 si chiude la trilogia costruita da Steven Soderbergh con i compagni di gioco George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Per Ocean's Thirteen il cast, come d'abitudine, si arricchisce… in questo caso con Al Pacino , interprete del losco milionario antagonista di turno.Prima erano undici, poi sono diventati dodici e adesso che sono tredici, sono ancora più decisi a tentare l'impossibile: sbancare nuovamente i casinò di Las Vegas. In questo terzo episodio Danny Ocean deve vedersela con un losco milionario del quale sarà meglio non fidarsi.



Dietro le quinte. Aria di reunion per la partecipazione di Al Pacino (le cui scene vennero girate da Soderbergh in sole tre settimane), almeno per quel riguarda la partecipazione a un film con della squadra non poté essere Peter Fonda che, dopo aver visto cancellata la sua scena in Ocean's Twelve (2004) non ha potuto riprendere il ruolo di Bobby perché impegnato sul set di Ghost Rider (2007). Una curiosità è quella che lega il film al identica ultima battuta di Matt Damon e le sceneggiature di entrambi i film furono firmati da Brian Koppelman.



Perché vederlo. Carisma, stelle, intreccio, ironia e colpi di scena: la ricetta, come la squadra, non si cambia. Non nella sostanza, almeno. E se per qualcuno questo potrà essere un elemento negativo - al pari di qualche forzatura o prevedibilità - si ricordi che siamo sempre all'interno di un franchise (o trilogia che dir si voglia) e di un genere piuttosto classici. E l'offrire un puro entertainment di questo livello è soprattutto un merito. Probabilmente l'inevitabilmente ultima declinazione di quel mondo, anche per il regista, che di lì a poco patì una sorta di crisi di rigetto. Superata - felicemente - con il ritorno al Heist Movie del prossimo

La scena da antologia. Il balletto che vediamo dovrebbe rendere il furto qualcosa di semplice, ma come spesso accade è solo la punta dell'iceberg. E una volta messo in scena sembra sempre più facile di quel che dovrebbe. In compenso è tutto quanto gli ruota intorno - prima e dopo, nella preparazione e nell'uscita di scena - a essere ben più importante e imperdibile, anche se non sempre altrettanto affascinante (anche per realizzazione, montaggio e commento sonoro).



I premi. La vittoria del miglior 'Match-up' (quello di George Clooney e Brad Pitt) ottenuta ai People's Choice Awards fu l'unica per il film, che venne comunque candidato ai Teen Choice Awards (nelle categorie 'Villain', 'Chemistry' e 'Comedy') e ai Costume Designers Guild Awards (per l'Excellence in Contemporary Film del lavoro di Louise Frogley).



Dove e quando. Alle 23.30 su Rete 4, canale 4 del digitale terrestre e della piattaforma satellitare TivùSat.