Stasera in TV 8 maggio: Strange Days, Ralph Fiennes nel film di fantascienza diventato culto 

La sceneggiatura scritta da James Cameron che al tempo produsse il film come ex marito della Bigelow, immagina un Capodanno a cavallo tra il 1999 e il 2000 vissuto in unadove la moneta di scambio del mercato nero, il bene che lo Stato ha vietato e che viene smerciato illegalmente dal personaggio di Fiennes (Lenny Nero) con un chiaro riferimento alla cultura hippie e all’esperienza dei viaggi chimici, delle droghe sintetiche e della ‘dipendenza’, è la capacità di rivivere sensorialmente tramite un supporto meccanico –- le esperienze vissute da un’altra persona.Un ‘viaggiare rimanendo fermi’ che viene sperimentato con tutte le conseguenze emotive e psicologiche che derivano da questa esperienza.immagina che l’eroe della storia, Lenny, sia un ex poliziotto non più in servizio e usi il filo-viaggio prima per smerciarlo per questioni economiche, poi per vendicare la morte e il brutale stupro della prostituta Iris (Brigitte Bako). Insieme a lui un gruppo di amici e personaggi dall’estro strano e caratterizzati da dure esperienze di vita vissuta. Sono Angela Bassett nei panni di Mace, amica di Lenny e Juliette Lewis che interpreta, sensualissima, il grande amore di Lenny.