NOTIZIE

Classico schema da film pieno di equivoci ma brillante e ben recitato per la pellicola del 2014

Stasera in TV 8 giugno: Tutto può accadere a Broadway, una commedia da ridere con Owen Wilson

08.06.2018 - Autore: A.L.



Jennifer Aniston, Noah Baumbach e Wes Anderson – dal lato produttivo - e regalate loro una sceneggiatura da screwball comedy piena di equivoci, personaggi nevrotici, umorismo e avrete un’ora e mezza di puro divertimento.



LEGGI ANCHE: LA SCHEDA FILM DI TUTTO PUO' ACCADERE A BROADWAY







Al centro della storia di Tutto può accadere a Broadway il personaggio di Isabella "Izzy" Patterson (Kathryn Hahn, Will Forte e Rhys Ifans.



Mettete insieme Owen Wilson – dal lato produttivo - e regalate loro una sceneggiatura da screwball comedy piena di equivoci, personaggi nevrotici, umorismo e avrete un’ora e mezza di puro divertimento.Al centro della storia diil personaggio di Imogen Poots ) ex escort che vuole reinventarsi come attrice e il suo incontro con il regista affermato Albert (Wilson) che le offre la possibilità economica di provare a lasciare la professione per inseguire la recitazione. Quando però l’ex cliente Albert e Izzy si troveranno inaspettatamente vicini nella vita reale, proprio sul palco teatrale dove Izzy cercherà un po' di riscatto, questa vicinanza darà vita a una serie di equivoci e relazioni intrecciate tra mogli tradite e aspiranti amanti. Nel cast del film anche

Il film. Il film del 2014 scritto e diretto da Peter Bogdanovich è la sintesi di una volontà di far ridere giocando con i doppi sensi, con l’effetto sorpresa, con i dialoghi e con la bravura di attori abituati a reggere la recitazione senza l’ausilio di nessun effetto speciale. È una commedia brillante, quasi classica ma dall’animo moderno che racconta la conversione di una escort di professione, che farà innamorare molti dei protagonisti del film, da prostituta di alto bordo ad attrice ingaggiata a Broadway e l’avvio di una serie di equivoci dentro e fuori dal set.

Dietro le quinte. Il film è stato girato in un lasso di tempo molto breve: solo 29 giorni.

La scena da antologia. Il momento in cui Izzy si presenta al provino non sapendo che Albert sarà il regista della pièce.

Perché vederlo. Per vedere la faccia di gomma di Wilson che si contorce in mille situazioni imprevedibili ma anche per godere della recitazione di tutto il cast.

Dove e quando. Venerdì 8 giugno alle ore 23:05 su Rai Movie.