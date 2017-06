Stasera in TV 8 giugno: The American, George Clooney ex sicario prova a cambiare vita in Abruzzo

Un assassino letale che decide di cambiare vita dopo che la crudeltà e la violenza con la quale lui stesso ha sempre operato gli si rivoltano contro.Ma le leggi della malavita, non importa quanto lontano si cerca di andare, ti inseguono sempre. E sfuggire a un destino di morte non è facile anche se dall'America si scappa in un paesino dell'Abruzzo come fa George Clooney in The American , film d'azione del 2010 diretto dal regista olandeseC'è tanta Italia in questo thriller di stampo europeo, perché girato prevalentemente tra il Belpaese e la Svezia, che prova a portare alcuni elementi del made in Italy all'estero, sul mercato americano, senza veicolare i tipici stereotipi italiani attraverso la classica commedia sentimentale come fatto per esempio da To Rome with Love . Ci prova invece il genere thriller a sfruttare le immagini tipiche dell'Italia da cartolina, la quiete di un piccolo paesino di provincia, la persistenza della religione, la cura tipicamente italica per l'estetica e il design. Alla fine il film è godibile, e se mettiamo da parte il fastidio provato nei confronti dei cliché, riusciamo a godere della performance di Clooney e degli attori italiani Violante Placido . Jack è un sicario professionista, esperto nella fabbricazione di armi. Mentre si trova in Svezia per rilassarsi con la donna di cui è innamorato subisce un agguato da parte di due assassini, ma riesce abilmente ad ucciderli: purtroppo, per proteggere la propria identità, è costretto ad eliminare anche la propria compagna. Decide di abbandonare il proprio lavoro come reazione alla troppa violenza vissuta. L'ultima missione prima del definitivo pensionamento lo porterà in Italia, in un piccolo paese dell'Abruzzo dove scoprirà ben presto che i guai sono tutt'altro che terminati.. Il film vuole essere un omaggio al genere spaghetti western. Per questo il regista pensò al principio di intitolarlo Il Americano. Il titolo sgrammaticato in italiano doveva replicare l'inesatezza dell'espressione spaghetti western.. Thriller godibile con un po' di Italia stereotipata ma sempre incantevole.. Un esempio della convincente interpretazione di Clooney, la cui recitazione nel film è sempre sicura e contrita come si ipotizza possa essere la faccia e l'atteggiamento di un vero sicario in carne e ossa, è particolarmente efficace nella scena in cui seduto in un bar ascolta le istruzioni criminali di una bella donna killer.. Giovedì 8 giugno alle ore 21:04 su Iris.