Stasera in TV, 8 gennaio: Visionario e iconico il Rusty il selvaggio di Mickey Rourke e Francis Ford Coppola

Uno degli ormai rari passaggi televisivi di Rusty il selvaggio ci permette di godere di un Francis Ford Coppola d'annata (il film è di 34 anni fa), qui in una delle sue prove più interessanti, riuscite e imperdibili - insieme al precedente I ragazzi della 56ª strada - anche per il nutrito e talentuoso cast.Anni '60. Rusty vive con il padre alcolizzato nel mito del fratello, "Quello della moto", leader dell'epoca eroica delle bande cui Rusty guarda con nostalgia. Ma sarà proprio in seguito a uno scontro tra bande che gli eventi prenderanno una piega che cambierà per sempre la sua vita.Prima di iniziare le riprese Coppola mostrò una serie dial cast e la troupe tutta per rendere evidenti iper il film: I dannati di Anatole Litvak , del 1951, come ispirazione per l'aspetto 'fumoso', L'ultima risata di Murnau per mostrare a Matt Dillon l'uso del corpo di Emil Jannings e Il gabinetto del dottor Caligari (1920) come 'prototipo stilistico'; mentre i 'time-lapse' che animano il cielo sono gli stessi usati da Godfrey Reggio in Koyaanisqatsi. Una tecnica che sembra aver funzionato, e che avrebbero potuto apprezzare ancheper motivi diversi: il primo perché non affascinato dallo script e il secondo perché dirottato su Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano.Come - e forse più che - in altre occasioni, il cinema di Francis Ford Coppola tocca quicapace di conciliare luci e ombre, come anche i colori e il bianco e nero che si alternano nella rappresentazione di una leggenda fatta uomo, di un Dio di strada costretto in un'ambito chiuso e limitato. Nel quale si sviluppano le tensioni, i sogni, i desideri, le pulsioni di un gruppo diinterpretato da attori che in molti casi continuiamo ad amare ancora oggi:, oltre a