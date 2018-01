Stasera in TV 8 gennaio: Quo Vado?, Checco Zalone difende il posto fisso

Ah, il posto fisso. L'assistenzialismo 'a pioggia' disegnato dalla commedia con Checco Zalone non è tanto sinonimo di diritto inalienabile ma di strumento di abuso per i nullafacenti e per questo difeso con le unghie e con i denti dal divertente e ottuso protagonista in questa commedia diretta da Gennaro Nunziante Sì perché Checco (Zalone), il protagonista del film è un uomo disposto a lottare per non vedersi portato via un lavoro indeterminato che nella sua testa è sinonimo di fancazzismo e di abuso di nullafacenza. A stravolgere i suoi piani, la dott.ssa Sironi ( Sonia Bergamasco ), che farà di tutto pur di fargli abbandonare l'eldorado di un contratto non a termine mandandolo in giro per l'Europa e per l'Italia e per il mondo, fino al Polo nord.Ancora una volta Zalone usa lo strumento del paradosso e dell'ironia per mostrarci i vizi più incancreniti del Belpaese. Tra questi l'idea di uno Stato sociale che debba erogare sostegno economico a prescindere dalle performance lavorativa, e l'indolenza tipica di un certo tipo di personaggi che pensano solo al proprio piccolo interesse personale. E poi il Sud da macchietta, quello attaccato alle tradizioni più inossidabili e amante del cibo. Solo in apparenza però l'ironia di Zalone è bonaria, in realtà tra il riso e gli sketch musicali viene fuori una realtà molto feroce e verosimile che è tutt'altro che rassicurante. Comunque, il film uscito nel 2016 fu un vero e proprio trionfo al box office.Il film ha fatto registrare il record i miglior incasso italiano di sempre superando il record del 2013, sempre raggiunto dallo stesso Zalone, con Sole a catinelle.L'esilarante confronto tra Lino Banfi e Checco dove il primo lo incita a non abbandonare il posto fisso.Un ottimo esperimento di risata dolceamara.Lunedì 8 gennaio alle ore 21:11 su Canale 5.