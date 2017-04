Stasera in TV 8 aprile: Il gatto con gli stivali, Antonio Banderas nel divertente spin-off di Shrek

Questa sera, Italia 1 ripropone Il gatto con gli stivali , lo spin-off di Shrek in cui il protagonista, l'iconico gatto parlante immortalato dalla penna di Charles Perrault, è doppiato da Antonio Banderas (anche nella versione italiana). Se state pensando di passare una divertente serata in famiglia davanti alla TV, ma siete indecisi su cosa guardare, siamo qui per aiutarvi.