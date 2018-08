Stasera in TV 8 agosto: Schwarzenegger combatte ancora in Conan il Distruttore

Stasera, in prima serata, Italia 2 propone Conan il Distruttore , unico sequel del capolavoro di John Milius Conan il Barbaro . Il film vede il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel ruolo che ne lanciò la carriera. Si tratta di un sequel inferiore all'originale, ma a cui non mancano i pregi.

La regina Taramis () incarica Conan di scortare sua nipote, Jehnna (), in una missione. Insieme dovranno ritrovare il corno del dio Dagoth, che solo lei può risvegliare. Ma Conan non sa che la regina intende sacrificare Jehnna nel rito. Con l'aiuto del fido ladro Malak (), dello stregone (e suo biografo) Akiro () e della donna guerriera Zula ( Grace Jones ), Conan dovrà fermare i piani di Taramis.

Dino De Laurentiis era ansioso di produrre un sequel di Conan il Barbaro, ma intendeva renderlo meno violento del primo capitolo per attirare un pubblico ancora più vasto. Milius non era disponibile e così il produttore diede l'incarico al veterano Richard Fleischer , che per lui aveva girato Barabba e Mandingo. Il risultato è un sequel molto diverso, molto più bizzarro e colorato, ma allo stesso tempo più vicino all'essenza del personaggio e del mondo creato dallo scrittore Robert E. Howard. Non a caso, al soggetto troviamo, scrittori che, nei fumetti Marvel, si erano cimentati più volte con Conan.