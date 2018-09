NOTIZIE

Stasera in TV 7 settembre: Matt Damon vi farà commuovere in La mia vita è uno zoo

07.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Matt Damon e Scarlett Johansson. Ecco perché vederlo.



Questa sera, in prima serata, Rai Movie propone La mia vita è uno zoo , il penultimo film di Cameron Crowe . Un melodramma per tutta la famiglia sorretto da. Ecco perché vederlo.

Il film. Benjamin Mee sta ancora piangendo la moglie, da poco scomparsa, quando decide di dare una svolta alla sua vita e a quella dei suoi figli cercando una casa nuova. Trova la casa perfetta, ma a una condizione: dovrà anche comprare lo zoo sul retro. Benjamin accetta e, con l'aiuto dei suoi figli e dello staff, inizia a restaurare lo zoo per riaprirlo al pubblico. La missione darà loro l'occasione di trovare una ragione per andare avanti. E Benjamin ritroverà l'amore nella custode dello zoo Kelly Foster.

Dietro le quinte. La mia vita è uno zoo è tratto dal romanzo autobiografico di Benjamin Mee. Per convincere Matt Damon ad accettare il ruolo, Crowe si recò sul set de Local Hero, a cui intendeva ispirarsi, chiedendo a Damon di non limitarsi a leggere lo script per decidere.



Perché vederlo. Perché ci sono pochi registi in grado di gestire le emozioni come Cameron Crowe. E perché La mia vita è uno zoo è il film perfetto per una serata in famiglia.

La scena da antologia. Il finale commovente in cui Benjamin ricorda la moglie scomparsa e chiude il cerchio insieme ai suoi cari.

Dove e quando. Su Rai Movie alle 21:10.