Stasera in TV, 7 marzo: Diario di uno scandalo, la liaison morbosa tra Cate Blanchett e Judi Dench

è il film del 2006 diretto da Due donne diverse, una bella, l’altra brutta, una giovane l’altra anziana, una capace di catalizzare l’attenzione di tutti e l’altra ignorata da sempre. Eppure le due diventano amiche; ma le differenze rimarranno, trasformando il rapporto in un gioco morboso, in un motivo di gelosia e creando un dramma dalle tinte fosche con due interpreti d’eccezione. Diario di uno scandalo è il film del 2006 diretto da Richard Eyre e tratto dal romanzo di Zoë Heller La donna dello scandalo. Le due protagoniste femminili sono Judi Dench Cate Blanchett e la storia al centro del film narra di due ritratti in rosa opposti e differenti, tenuti insieme da un’amicizia perversa a volte terribilmente tossica le cui fila sono pian piano narrate nella pellicola con sottile suspense.

Il film. Sheda è una bellissima insegnante appena arrivata in una scuola di Londra. Lì insegna Barbara Covett un'anziana professoressa di storia impopolare e bisbetica. Per un motivo banale le due divengono amiche anche se molto diverse.



Barbara comincia un’amicizia perversa e ricattatoria con la giovane donna che viene vista dall’anziana come l’unico modo per scappare alla sua solitudine e per tenere legata a sé la donna che ha più di un segreto da nascondere. Diario di uno scandalo è soprattutto un thriller di atmosfera e di caratteri dove rimane fondamentale l’interpretazione dell’attrice Judi Dench, capace di nascondere dietro l’aria innocente una vera e propria mente malvagia.





Dietro le quinte. Tre attrici del film, Cate Blanchett, Judi Dench e Elizabeth (1998) e in Elizabeth: The Golden Age (2007), la Dench in The Virgin Queen (2005). . Tre attrici del film,, Judi Dench e Anne-Marie Duff hanno tutte interpretato la Regina Elisabetta: Blanchett in(1998) e in(2007), la Dench in Shakespeare in Love (1998) e la Duff in(2005).

Perché vederlo. Per passare il tempo con due delle migliori attrici sulla scena, qui dirette magistralmente in un dramma oscuro e conturbante. Il film si è così guadagnato 3 candidature agli Oscar. Miglior attrice protagonista (Judi Dench) e non protagonista (Cate Blanchett), miglior sceneggiatura non originale e migliore colonna sonora.

La scena da antologia. Il momento in cui Barbara è rifiutata da Sheda e questo gesto attiva così una spirale di vendetta da parte della donna e tutta tenuta nascosta dalla doppia faccia e dall’ambiguo atteggiamento di Barbara.

Dove e quando. Martedì 7 marzo alle ore 21:20 su Rai Movie.