Stasera in TV 7, giugno: Ufficiale e gentiluomo con Richard Gere e Debra Winger 

Unsegnato da romanticismo e dalla pretesa di dare voce sullo schermo a quello che appare anche con un duro quanto intenso racconto di formazione. Ufficiale e gentiluomo è un film del 1982 diretto da Taylor Hackford con protagonist Debra Winger , David Keith, Robert Loggia e Louis Gossett Jr.. Quest'ultimo ricevette l'Oscar come miglior attore non protagonista nella parte del sergente Foley. Altro Oscar fu assegnato alla canzone portante della colonna sonora, Up Where We Belong cantata da Joe Cocker e Jennifer Warnes. Il film è considerato una delle pellicole che lanciarono il successo di Gere come sex symbol.è un dramma dove la vita di un giovane cadetto Zack (Gere) viene stravolta dalle dure leggi militari vigenti nel suo addestramento e dall'atteggiamento impietoso del sergente Foley; mentore perverso quanto efficace nell'impartire lezioni di vita che poi si riveleranno invece fondamentali. In mezzo al percorso di crescita di Zack, che passerà per temi come la scoperta della giustizia, della collaborazione tra commiltoni, del suicidio e dell'esistenza di un codice etico anche in campo militare, il parallelo svolgersi di una relazione d'amore con la bella Paula), per un dramma molto apprezzato a tratti eccessivamente sentimentale.. Zack Mayo (Gere) è un giovanotto di origini italoamericane che per cambiare vita si iscrive al corso per piloti militari di jet. Qui, arriverà l'amore con Paula (Winger), le difficoltà della vita militare, il suicidio dell'amico e la scoperta di un mondo dove le regole sono importanti e dove Zack avrà la possibilità di mostrare tutto il suo valore umano.. Una curiosità sul film riguarda la scena di nudo con protagonista. L'attrice dopo aver firmato il contratto rifiutò di fare la scena in questione ma siccome nel suo accordo non era previsto nessuno stop alla scene di nudo fu costretta a farla lo stesso.. Impossibile non citare il finale, che non vi sveliamo, dove una divisa candida e un abbraccio 'particolare' segnano la cifra romantica di questo film.. Oscar come miglior attore non protagonista a Louis Gossett Jr. e Oscar alla colonna sonora con il brano Up Where We Belong cantata da Joe Cocker e Jennifer Warnes.. Per partecipare a un dramma sentimentale ben riuscito e calibrato sull'appeal dei suoi attori principali.. Mercoledì 7 giugno alle ore 21:20 su Nove.