The Lone Ranger

Il film che rappresenta una grande sfida per il team de Pirati dei Caraibi dopo il successo del franchise

Stasera in TV 7 giugno: The Lone Ranger, Johnny Depp protagonista di un ambizioso western

07.06.2018 - Autore: A.L.



Il film. A Depp non va il ruolo principale del The Lone Ranger affidato invece ad Jack Sparrow in quanto a eccentricità, che ha il compito di raccontare a un giovane ragazzo la storia di vendetta, violenza e riscatto del suo idolo John Reid, alias il Ranger solitario. L’ambientazione è quella di un western desertico intriso di magia e di efferatezza, dove John Reid sperimenta la violenza del cattivo di turno su di sé prima di rinascere giustiziere mascherato accompagnato da Tonto nella sua sete di giustizia. Dopo i bucanieri, l’immaginario del regista plana quindi sugli indiani e sui cowboy e salvo qualche scivolone narrativo, il film diverte con una sua malinconia e nostalgia per un’epoca forse lontana e per un genere capace di raccontarla, che forse le nuove generazioni potranno considerare distante, ma che il regista e il suo team produttivo invece vogliono nobilitare ancora una volta. Infine, altra cosa da sottolineare è la coesione e la bravura del cast nel suo insieme dove spiccano Helena Bonham Carter e William Fichtner.



Dietro le quinte. Il film purtroppo ha avuto sia una realizzazione travagliata, sia un riscontro di pubblico non molto ampio visto il confronto tra budget milionario impiegato e il risultato medio al box office. La critica poi si è mostrata molto ostile al film spesso scrivendo vere e proprie stroncature nette. Tuttavia il film ha anche avuto due candidature all’Oscar come Miglior trucco e Migliori effetti speciali, un segnale che la sua forza visiva è decisa e convincente.

La scena da antologia. Uno degli elementi principali del film è la dinamica tra l’eroe del Ranger e l’antieroe di Tonto, quest’ultimo dall’indole più solitaria ed egoistica, almeno all’inizio. Per questo una delle scene più iconiche della dinamica tra i due personaggi, è la scena dell’inseguimento sul treno in corsa con il Ranger e l’indiano legati da una catena ma con due idee molto diverse di come scappare dal pericolo incombente.

Perché vederlo. Avventura spettacolare, ironica, riuscita e anche se a volte qualcosa profuma di già visto è comunque un film godibile.

Dove e quando. Giovedì 7 giugno alle ore 21:20 su Rai 2.