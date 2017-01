Stasera in TV, 7 gennaio: Atto di forza, cult di fantascienza con Schwarzenegger

Stasera, in prima serata, Rete 4 propone un classico della fantascienza anni '90 e della filmografia di Arnold Schwarzenegger Atto di forza . Da rivedere assolutamente.Nel 2084, l'operaio Douglas Quaid (Schwarzenegger), insoddisfatto della sua vita e tormentato da sogni sul pianeta Marte, decide di affidarsi alla Rekall, una ditta che si occupa di impiantare nella mente dei propri clienti memorie false di vacanze o avventure preconfezionate. Quaid sceglie un pacchetto che lo vede trasformato in un agente segreto inviato su Marte, ma forse la procedura della Rekall risveglia dei veri ricordi cancellati...Tratto da un racconto di, “papà” di Blade Runner, e scritto in origine dal duo di Alien,, Atto di forza ha attraversato diverse incarnazioni prima di giungere sul grande schermo. I primi tentativi di realizzare il film risalgono a metà anni '80, quandodoveva produrre con Richard Dreyfuss nel ruolo. Il progetto passò in seguito nelle mani di David Cronenberg , che aggiunse svariate idee – come quella dei mutanti marziani e del personaggio di Kuato – ma lasciò poi il progetto quando il flop di Dune scoraggiò De Laurentiis. La compagnia di quest'ultimo collassò poco dopo e Schwarzenegger fu abile nello spingere la Carolco ad acquistare i diritti del film, e nel farlo ottenne anche grande potere decisionale su regista, produttore, sceneggiatura e cast. Fu lo stesso Schwarzenegger a scegliere Paul Verhoeven per il suo lavoro in Robocop... e il resto è storia.All'apice della sua carriera di action star, Schwarzenegger era sempre molto bravo nel selezionare progetti interessanti e autori di talento. Atto di forza mescola azione sfrenata, violenza come non se ne vede più in un progetto di così grande portata, satira sociale e decostruzione del mito degli action men anni '80 con la scioltezza tipica di un grande regista come Verhoeven.Difficile sceglierne una, ma quella in cui Schwarzenegger deve passare i controlli marziani travestito da vecchia signora è un momento di suspense altissimo che sfiora la parodia del body count dei film d'azione, con una strage tanto immotivata quanto liberatoria.Alle 21:20 su Rete 4.