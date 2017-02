Stasera in TV, 7 febbraio: E venne il giorno… per rivalutare lo Shyamalan meno celebrato

Sono passati quasi dieci anni dal E venne il giorno… di M. Night Shyamalan , oggi dominatore del boxoffice - soprattutto statunitense - con il suo ultimo Split . Ma il suoè stato a lungo sottovalutato e mal giudicato, anche dallo stesso protagonista Mark Wahlberg , qui al fianco della stellina Zooey Deschanel Un giorno, senza nessun preavviso e in pochi minuti, nelle principali città americane gli abitanti diventano testimoni di una serie di strane ed inquietanti morti. Dopo l'iniziale sgomento collettivo, il governo si mette alla ricerca di ciò che potrebbe aver causato tali scioccanti e angoscianti avvenimenti: c'è chi teme un attacco terroristico con una nuova, micidiale, arma chimica, chi un esperimento andato male e la conseguente diffusione di un virus letale. Elliot Moore, professore di scienze in un liceo di Philadelphia, insieme alla moglie e a un gruppo di amici decide di rifugiarsi tra le fattorie della Pennsylvania, convinto di sfuggire agli spaventosi attacchi, che con il passare del tempo si fanno sempre più violenti. Quando le speranze di salvezza sembrano ormai del tutto vane, Moore comprende che, forse, il futuro dell'umanità non è perduto per sempre.Per la prima volta il regista non ci offre il suo solito, ma pur se non presente fisicamente in realtà - nella versione originale -. Chi invece avrebbe voluto non apparire nel film, fu lo stesso Mark Wahlberg che dichiarò di essersi pentito di aver partecipato al film (che Shyamalan scrisse pensando espressamente a lui sin dall'inizio, da quando con il titolo di The Green Effect furono molte le produzioni a non puntare sul progetto dopo il flop del sottovalutato Lady in The Water), giustificandosi dicendo che voleva approfittare dell'occasione di interpretare un professore di scienze invece di un poliziotto o di un malvivente. Tra i rifiuti espliciti ci fu invece quello di Amy Adams , tentata per il ruolo di Alma, poi andato a Zooey Deschanel.Per poterlo rivedere. Il paradosso non è peregrino, nonostante tutto, visto che come molti film di M. Night Shyamalan sono le visioni successive a rivelare di più del potenziale e dei significati del suo cinema. Proprio di quello più bistrattato, spesso, o meno digeribile al primo impatto. Il precedente Lady in the Water , d'altronde, fu esempio emblematico (bellissimo, ricco e commercialmente disastroso) di una tendenza che ritroviamo anche in questo film, verso il quale in molti si sono maldisposti di conseguenza., a tratti poco concentrato su caratterizzazioni e contesto, nel quale però l'intenzione è di mettere, farlo risaltare, proprio in una cornice da B movie a tratti eppureResta un film di suggestioni, tutto sommato, più che di momenti topici, anche se forse, con la gente paralizzata e che poi inizia a camminare all'indietro o ad autoinfliggersi ferite o suicidarsi (come nelle successive), lascia piuttosto interdetti… Altre, interessanti, restano quelle- purtroppo - dello scontro tra Elliot e Alma o di un concerto per piano finito in tragedia (e ripreso con il cellulare), comunqueAl netto delle nomination ai celebri Razzies, fortunatamente non tramutatesi in premi, ma sicuramente in pubblicità, il film può comunque vantare un ASCAP Award come film, ma anche l'IFMCA Award dell'International Film Music Critics per ladi un film Horror/Thriller vinta da James Newton Howard.