Stasera in TV 7 agosto: Michael J. Fox parla ai fantasmi in Sospesi nel tempo

Stasera, in seconda serata, Rete 4 propone un film del Peter Jackson pre-Signore degli anelli. Sospesi nel tempo è una commedia fantastica interpretata da Michael J. Fox . Una chicca spesso sottovalutata, e che invece vale la pena recuperare.

Il film. L'architetto Frank Bannister è un uomo a pezzi che, dopo la morte della moglie in un incidente d'auto, ha sviluppato la capacità di parlare ai fantasmi. Insieme a un gruppo di questi ultimi ha messo su un'impresa infallibile: gli spettri infestano le case del vicinato e lui interviene “esorcizzandoli”. Ma quando Frank e i suoi soci fantasmi scoprono che un'entità oscura, simile al Cupo Mietitore, sta uccidendo le persone dopo averle marchiate sulla fronte con dei numeri, sono costretti a mettere da parte la truffa per intervenire.

Peter Jackson scrisse il film con la sua partner nella vita e nel lavoro,, con cui avrebbe poi anche scritto Il signore degli anelli e Lo Hobbit. Il film è prodotto da Robert Zemeckis che, inizialmente, avrebbe anche dovuto dirigere. Fu lui a suggerire Michael J. Fox nel ruolo principale. Gli effetti speciali sono opera della Weta, la compagnia fondata da Jackson. Sospesi nel tempo, all'epoca, fu il film con il maggior numero di effetti visivi digitali mai fatto, e infatti richiese una post-produzione di diciotto mesi. Il film, girato in buona parte a Wellington, la città neozelandese di cui è originario Jackson, non fu un successo al botteghino, ma divenne in seguito un cult.