NOTIZIE

In prima TV l'adattamento del romanzo Non ti addormentare. Nel cast anche Colin Firth e Mark Strong

Stasera in TV 6 settembre: l'amnesia di Nicole Kidman nel thriller Before i Go to Sleep

06.09.2018 - Autore: GEDI Digital



Before I Go to Sleep, il thriller con Rowan Joffe e basato sul romanzo Non ti addormentare di S.J. Watson arriva adesso in TV, trasmesso in prima serata.

Non è mai arrivato nei cinema,, il thriller con Nicole Kidman smemorata, sposata a Colin Firth e curata dal dottore interpretato da Mark Strong . Il film del 2014, diretto dae basato sul romanzoarriva adesso in TV, trasmesso in prima serata.

Il film: A seguito di un grave incidente Christine (Kidman) si sveglia ogni giorno senza ricordi del suo passato, sia recente che remoto. Con l'aiuto del dottor Nash (Strong), che si mette in contatto con lei, inizia a cercare di capire cosa le sia realmente accaduto, tenendo un diario e registrando video per non dover ricominciare ogni giorno dal principio, ma ben presto scoprirà che non si potrà fidare di nessuno, tanto meno del dottor Nash o di suo marito Ben (Firth).



Guarda anche: Prima foto di Nicole Kidman, irriconoscibile in Destroyer : A seguito di un grave incidente Christine (Kidman) si sveglia ogni giorno senza ricordi del suo passato, sia recente che remoto. Con l'aiuto del dottor Nash (Strong), che si mette in contatto con lei, inizia a cercare di capire cosa le sia realmente accaduto, tenendo un diario e registrando video per non dover ricominciare ogni giorno dal principio, ma ben presto scoprirà che non si potrà fidare di nessuno, tanto meno del dottor Nash o di suo marito Ben (Firth).



Dietro le quinte: Before I Go to Sleep è tratto dal thriller Non ti addormentare, best-seller di S.J. Watson edito in Italia da Piemme. Il film è stato inizialmente definito dagli americani come un incrocio tra Memento e 50 volte il primo bacio. Le recensioni del film tuttavia hanno subito smentito il paragone con il grande fiml di Nolan.



Perché vederlo: Intrigante. Soprattutto a livello emotivo. Ma anche confuso e pieno di buchi di trama. Rimane comunque un buon intrattenimento da salotto che non richiede fin troppa attenzione e che ci offre tre attori che garantiscono tanta presenza scenica.



La scena da ricordare: Il colpo di scena in cui scopriamo la vera identità dei personaggi.



Dove e quando: Before I Go to Sleep viene trasmesso alle 21.15 su Rai 3.