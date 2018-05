Stasera in TV 6 maggio: Quel momento imbarazzante, il Sex and the City al maschile di Zac Efron e Miles Teller 

scelgono l’astinenza sentimentale dall’amore stabile, la liberà dell’essere single, quindi si divertono con la loro post-adolescenza di bravate e vita notturna e poi si ritrovano loro malgrado di fronte alla più dura delle leggi della commedia romantica. Ovvero:; e non importa con quanta determinazione sei disposto a rifiutarlo consapevolmente, il grande amore ti troverà e saranno guai.Il paragone tra Quel momento imbarazzante è dietro l’angolo sia perché siamo a Manhattan, sia perché la celebrazione della solitudine e della libertà di tre single sono solo un piccolo escamotage per rinforzare la legge del grande amore al cinema.

Nella commediadel 2014 a sperimentare la forza dell’amore non è una principessa che aspetta il principe azzurro ma tre giovani adulti e vere proprie star come Zac Efron . Tre amici fraterni con i loro riti, la loro fedeltà al gruppo che nel rispettare una promessa tra ‘uomini’ decidono di solidarizzare con uno di loro - mollato dalla moglie - evitando di intraprendere qualsiasi relazione seria. Finiranno per capire che forse in fondo essere innamorati non è poi così spiacevole e che la post-adolescenza può essere veramente faticosa ad una certa età. Tra gag, situazioni imbarazzanti, il film dell'esordiente alla regiagioca con gli stereotipi sul maschile trovando una sua originalità e senza scendere troppo nel demenziale. Merito anche del copione di battute fulminanti ben recitato da tre star capaci di dare un volto credibile agli under 30 sul grande schermo.