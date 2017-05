Stasera in TV 6 maggio: Il vizietto, il finto coming out di ugo tognazzi 

La quotidianità di una coppia gay nella, quella di Saint-Tropez che diventa emblema contro i pregiudizi più omofobi della società. Il vizietto è il celebre film con Ugo Tognazzi Michel Serrault diretto da Edouard Molinaro e tratto dall'omonima pièce teatrale di Jean Poiret andata in scena con successo a partire dal 1973. Per la sua versione cinematografica il ruolo originariamente destinato a Poiret viene affidato all'attore italiano Ugo Tognazzi, mentre Michel Serrault mantiene la parte avuta anche a teatro.Il vizietto è una brillante commedia degli equivoci che coinvolge il tema dell'omosessualità maschile in una girandola di sketch, parodie, paradossi, retti magnificamente dalla verve della coppiae che trova un riuscito equilibrio di ironia e leggerezza che fece guadagnare al film tre candidature agli Oscar e una vittoria ai. Il filone de Il vizietto ha visto ben due sequel: Il vizietto II e Matrimonio con vizietto III sempre con gli stessi interpreti.. Renato e Albin sono una coppia omosessuale che da vent'anni gestisce un locale a Saint-Tropez. Albin è anche la stella di punta del locale conosciuta con il nome d'arte di Zazà Napoli. Per aiutare il figlio di Renato a convolare a nozze con una giovane ragazza, il cui padre è un politico conservatore, Albin si fingerà madre del figlio di Renato pur di nascondere l'omosessualità della coppia e fare in modo che Laurent realizzi i suoi sogni d'amore. Ma la celebre cena per far conoscere le due famiglie, con Albin travestito da donna, non andrà affatto come previsto.. Il film ebbe un grandissimo successo internazionale. Quando uscì negli Stati Uniti fece registrare il più grande incasso per un film straniero fino a quel momento.. Ugo Tognazzi, il mostro della nostra commedia all'italiana, famoso, come nella vita anche nell'arte per ruoli da maschio etereosessuale e tombeur de femme, interpreta un personaggio molto distante dallo stereotipo del carismatico mangiatore di donne. Eppureè una commedia che per la sua raffinatezza e modernità non sente lo scorrere del tempo.. Sicuramente la scena della cena con la famiglia della fidanzata di Laurent e Albin mascherato da donna è uno dei momenti più divertenti dell'intera commedia dove succederanno cose davvero imprevedibili.. Sabato 6 maggio alle ore 21:20 su La7D.