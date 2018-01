Stasera in TV 6 gennaio: la Alice in Wonderland di Tim Burton 

Il film che tutti i fan di Tim Burton avevano a lungo sognato, e che segnò l'inizio della collaborazione del regista con la Disney. Criticato e amatissimo, di certo questo Alice in Wonderland ha ancora molte frecce nel suo arco, e sorprese da elargire al pubblico.Alice ha diciassette anni e scappa da un party altezzoso e segue il Bianconiglio giù per il buco, che la riporta nuovamente al Paese delle Meraviglie. Il Bianconiglio è convinto di avere la ragazza giusta, quella che ha visitato il magico mondo dieci anni prima. Ma Alice non ricorda la visita precedente nel Paese delle Meraviglie.. Ora le creature sono pronte per una rivolta e sperano e aspettano che Alice li aiuti. Ma lei vorrà farlo? Lo potrà fare?Il film, come noto, ebbe un seguito, intitolato(Alice Through the Looking Glass), ma anche una versione videoludica prodotta dalla Disney Interactive Studios per Wii, DS e PC. Curioso che il ruolo di Alice fosse stato inizialmente proposto alla 'regale' Anne Hathaway , che declinò per non tornare a interpretare un ruolo troppo simile ad altri sostenuti in passato (anche se Courtney Love rivelò che la prima a esser contattata - rifiutando - fosse stata sua figlia Frances Bean Cobain). Come anche che tra i cappelli presentati da Depp alla regina ci sia anche loA lungo sognato, il film che da molte parti si è annunciato come, nasceva su basi da rettificare, visto che lo stesso regista ha più volte dichiarato di non essere un fan della storia. Eppure, nonostante questo, e il fatto che il matrimonio non abbia partorito ilche si voleva, Alice in Wonderland resta una piacevole fantasia di un artista sempre molto attento a forme e cromatismi straordinari. Meno presente del solito, nelle immagini offerte, comunque ottima modernizzazione del classico letterario e lisergico,, creando un nuovo sodalizio che ancora oggi dà i suoi frutti. Ecco, nel bene o nel male, forse, il film è più un prodotto degli Studios californiani che del cosiddetto "folletto" di Burbank, ma se questo (per tacer delle musiche di Danny Elfman e del grande cast impiegato) vi pare poco…