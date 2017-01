Stasera in TV, 6 gennaio: C'era una volta in America di Sergio Leone è il regalo della Befana 2017

L'ultimo film di Sergio Leone , per molti il suo capolavoro, torna in tv il C'era una volta in America che avevamo visto celebrato dal Festival di Cannes riproposto in sala restaurato e che riporta sul piccolo schermo la magia creata dal grande regista italiano e dai suoi interpreti: Robert De Niro, Joe Pesci, James Woods, Danny Aiello, Jennifer Connelly...La storia di Max Bercovicz (James Woods) e David Aaronson (Robert De Niro), detto Noodles, comincia negli anni '20 quando i due, ancora ragazzini, iniziano la loro carriera nella malavita del proprio quartiere ebraico di New York. Tra alterne vicende e drammatici accadimenti nell'ambito della criminalità organizzata, i due si ritroveranno in dei panni che non avrebbero mai sognato, tra politici corrotti, bancarottieri e ormai delusi dalla vita...Nel 1977 Sergio Leone aveva già annunciato i nomi die Gérard Depardieu (per il giovane Noodles) come protagonisti, e purtroppo- cui era stato offerto il ruolo di Max - morì prima di poter sostenere il provino. Ma la storia ci racconta altro, come anche del sogno del regista di inserire nel film i cameo di alcune star della Hollywood anni '40 come George Raft, James Stewart, Henry Fonda e Glenn Ford., però, venne trasmessa anche al prodotto finale, grazie ai riferimenti visuali (dichiaratamente quelli delle opere di Reginald Marsh, Edward Hopper, Norman Rockwell e Jacob Riis, o Edgar Degas per le scene di danza di Deborah) e alla scelta didel film durante le riprese delle scene.Uninterminabile (e pensare che Leone sperava di farne due film di tre ore ciascuno), ma eterno. Un'con cui il regista romano è definitivamente entrato nell'Olimpo del Cinema raccontando l'America come solo pochi autori statunitensi erano riusciti a fare.e storico insieme, drammatico e toccante, glorioso e onesto, crudele e fragile. Come i suoi personaggi:dall'interpretazione mastodontica di un cast di attori al loro meglio, eternati inCome per il Padrino (dove "ci sono tutte le risposte" e che Leone si pentì sempre di aver rifiutato di dirigere), in C'era una volta in America non ci sono scene sprecate, o inutili. Questo comporta che ognuno abbia sicuramente la propria preferenza, a seconda del personaggio coinvolto, del tono o del periodo in cui sono ambientate… Stante tutto ciò, sicuramente emblematico resta il volto di. Il suo ghigno, soprattutto nell', ne fa una delle conclusioni più ambigue di sempre, e più amare considerando la sofferenza - reale o meno - che esprimono i suoi occhi. Solo due nomination ai Golden Globe (Migliore regia a Sergio Leone e Miglior colonna sonora a Ennio Morricone) per il film, che venne premiato dai(Costumi e Colonna Sonora), in Giappone (Japanese Academy Award per il Miglior Film Straniero) e ai… con ben 5 vittorie! Per il Regista del miglior film (a Sergio Leone), la Migliore fotografia (a Tonino Delli Colli), la Migliore scenografia (a Carlo Simi), la Miglior colonna sonora (a Ennio Morricone) e i Migliori effetti speciali.