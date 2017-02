Stasera in TV, 6 febbraio: Psycho, Gus Van Sant omaggia Hitchcock 

in un motel sperduto non è più un’attività come tante da quando nelvi ambientò la celebre scena dell’assassinio nel film Psyco . Da quella data in poi, una comune tenda da doccia è un oggetto che per diverse generazioni di spettatori e registi ha rappresentato la morte brutale del personaggio di Marion Crane, una donna che in fuga dopo un furto si trova per caso a finire nelle grinfie dello psicopatico proprietario del Bates Motel,Il registache con il suo stile personale ha sempre stupito il suo pubblico creando dei film dal tono asciutto ma allo stesso tempo sperimentale, decide di confrontarsi con un remake del grande classico. E lo fa girando nel 1998, opera fedelissima all’originale, ma, come vedremo, con qualche significativa differenza.