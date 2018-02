Stasera in TV 6 febbraio: Io e Marilyn, Pieraccioni e il mito di Marilyn Monroe

NOTIZIE

Quando si incontra la goffaggine e lo spirito stralunato e romantico tipico dei film di Leonardo Pieraccioni , non si sa mai se queste caratteristiche appartengano realmente al regista toscano, al suo ideale di cinema o alla sua mascolinità.Sicuramente Io e Marilyn del 2009 è l'unico film della cinematografia del regista dove viene introdotto un elemento quasi fantasy: la comparsa di un fantasma del passato. E non si tratta di un fantasma qualunque ma di quello di un'icona grandiosa come Marilyn Monroe che ha la funzione di risolvere le beghe sentimentali del personaggio principale. Con un tono un po' surreale e un po' romantico, il film del 2009 è una commedia romantica e divertente che però è fatta di tutt'altra pasta rispetto all'ironia graffiante di pellicole come Il ciclone. Insomma più che ridere, si sorride giocando con la somiglianza tra l'icona e l'attriceGualtiero Marchesi (Pieraccioni) è un uomo in crisi che vorrebbe riconquistare la sua ex moglie. Un giorno, dopo una seduta spiritica, riesce a riesumare il fantasma di Marilyn. La raffinatezza e la malinconia dell'attrice lo aiuteranno ad andare avanti.Il nome del personaggio di Pieraccioni è un omaggio al noto chef.Commedia di buoni sentimenti che intrattiene senza grandi pretese.Il momento in cui un confuso Gualtiero si rivolge alla polizia credendo che il fantasma sia in realtà una ladra venuta per rubargli tutto.Martedì 6 febbraio alle ore 21:10 su Canale 5.