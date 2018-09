NOTIZIE

Stasera in TV 5 settembre: Ted, l’orsetto scorretto e volgare di Mark Wahlberg

05.09.2018 - Autore: A.L.







Un peluche che si esprime in maniera volgare, ha un rapporto ossessivo con il sesso e ama solo divertirsi; insomma una spalla perfetta per il suo compagno di merende che non vuole crescere, qui interpretato da







È un espediente, quello dell’essere inanimato che parla come il peggiore degli uomini, che il regista deve in gran parte al suo lavoro su prodotti di animazione come American Dad! il cui approccio demenziale sceglie qui di tradurre in live action per il cinema. Ted sarebbe qualificabile come un buddy movie al cento per cento se non fosse per un piccolo dettaglio. L’amicizia al maschile che è al centro della commedia di successo del 2012 non è quella tra un essere umano e un altro essere umano, ma tra un uomo immaturo e un orsetto di peluche dal comportamento controverso.Un peluche che si esprime in maniera volgare, ha un rapporto ossessivo con il sesso e ama solo divertirsi; insomma una spalla perfetta per il suo compagno di merende che non vuole crescere, qui interpretato da Mark Wahlberg . Il genio scorretto di Seth MacFarlane crea così un personaggio terribilmente maleducato e sfacciato al quale però fornisce l’alibi perfetto per farlo agire in maniera demenziale senza conseguenze troppo immediate sul buongusto e sulla morale più integra dello spettatore.È un espediente, quello dell’essere inanimato che parla come il peggiore degli uomini, che il regista deve in gran parte al suo lavoro su prodotti di animazione come I Griffin il cui approccio demenziale sceglie qui di tradurre in live action per il cinema.

Il film. Ted è la storia fantasiosa dell’amicizia tra John Bennett (Wahlberg) e il suo orsacchiotto di peluche Ted, al quale una magia ha dato vita trasformandolo in un essere vivente come tanti. Il loro rapporto demenziale, fatto di machismo e di cameratismo, è cominciato durante l’infanzia e prosegue fino ai trentacinque anni quando però il Peter Pan cresciuto Bennett viene messo alle strette dalla sua nuova ragazza Lori (Mila Kunis) che vuole fuori di casa l’orso maleducato. Sarà l’inizio di un’avventura stralunata piena di eccessi, di volgarità esplicite e di divertimento utile anche a far un po’ maturare i due personaggi principali.



Dietro le quinte. Il film è il debutto di MacFarlane alla regia. L’orsetto Ted è stato ricostruito digitalmente.

La scena da ridere. Il corteggiamento dell’orso Ted nei confronti della nuova cassiera del supermercato dove lavora, in un pieno delirio di volgarità e di doppi sensi. Il film ha avuto un sequel: Ted 2.



Il film ha avuto un sequel: Ted 2.

Perché vederlo. Tra un omaggio ai miti dell’infanzia che strizza l’occhio alla parte più bambinesca del suo pubblico, Ted è una favola scorretta e nera che in America ha ricevuto tantissima attenzione e che oggi vi consigliamo di riscoprire come commedia dissacrante e leggera in pieno stile MacFarlane.

Dove e quando. Alle ore 21:00 su Cine Sony.