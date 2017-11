NOTIZIE

La coppia di attori insieme per la seconda volta dodici anni dopo Speed

Stasera in TV, 5 novembre: La casa sul lago del tempo, Sandra Bullock e Keanu Reeves tornano a innamorarsi

05.11.2017 - Autore: La redazione



La trama: Kate Forster fa la dottoressa e Alex fa l'architetto. Vivono nella stessa casa ma non si sono mai visti. La dottoressa inizia una particolare corrispondenza con Alex, che ha preso il suo posto nella casa sul lago. Quando cominciano a scambiarsi lettere d'amore, scoprono di vivere a due anni di distanza. Kate e Alex cercano di conoscersi di persona ma è difficile incontrarsi se si vive in un diverso spazio temporale: devono venire a capo del mistero della loro storia prima che sia troppo tardi.



Dietro le quinte: La casa di vetro che vediamo nel film è stata costruita dalla troupe e smantellata dopo le riprese e al suo posto è stato creato un molo. La casa si trovava su Maple Lake (Illinois), a poche miglia dal luogo in cui è stato costruito il primo reattore nucleare, CP-1, utilizzato nel corso del Progetto Manhattan.

Perché vederlo: Perché Keanu Reeves come eroe romantico funziona tanto quanto come eroe action. Le atmosfere del film sono il punto vincente e la chiave narrativa fantascientifica fa la differenza in quello che altrimenti sarebbe stato il solito film sentimentale.



Dove e quando: La casa sul lago del tempo andrà in onda questa sera, 5 novembre, alle 21:00 su Sony, canale 55 del digitale terrestre.