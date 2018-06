Stasera in TV 5 giugno: il rivoluzionario V per vendetta dal genio di Alan Moore

In molti si sono appropriati delillustrata da David Lloyd, spesso a sproposito. Di certo la versione degli allora fratelli Wachowski di V per vendetta resta ancora oggi un piacere per gli occhi e per tutti gli amanti… del cinema, diIn un futuro alternativo, a seguito di una violenta epidemia, l'Inghilterra è governata da un Cancelliere e dal suo governo totalitario. Un uomo è però deciso a ritrovare la libertà e sconfiggere la dittatura anche con atti di estremo terrorismo... Con il nome di V, veste la maschera di Guy Fawkes, l'anarchico inglese che il 5 novembre 1605 tentò di dare fuoco al Parlamento Inglese con il re Giacomo I d'Inghilterra e tutti i membri all'interno.Il retroscena più interessante è sicuramente quello che riguardae che aveva filmato molte delle sue scene prima di lasciare il set - a sei settimane dalla fine delle riprese - a causa della difficoltà di indossare la maschera per tutto il film. Sostituito da Hugo Weaving, alcune delle sue scene vennero mantenute e ridoppiate poi in post-production.- disse il regista James McTeigue in una intervista, -L'aura diche emana dal personaggio che dà il titolo alla vicenda è forse l'elemento più potente della storia, più ancora dell'intreccio e del messaggio rivoluzionario che molti rischiano di fraintendere. Alla base troviamo un, una tabula rasa senza condizioni che punti a distruggere senza costruire,difficile da fare propria, ma la magniloquenza della produzione e la meraviglia che ci offrono certe sequenze e ambientazioni getta una luce unica su questo adattamento. Che, riuscendo ad ammantare di carisma l'anti eroe protagonista e ad aggiungere un quid proprio a quel capolavoro grazie alle interpretazioni di John Hurt Stephen Fry , persino più di Natalie Portman.La toccante confessione nella stazione della metropolitana o la lunga e coatta convivenza dei nostri personaggi principali? O magari rischiare di rovinarvi il piacere di assistere allo scontro tra V e Creedy?o didascalici consigli, segnalando alcune delle curiosità che rendono ancora oggi unica la: Intanto alla troupe venne permesso di girare solo da mezzanotte alle 4.30 del mattino (fermando il traffico solo per quattro minuti per volta), ma soprattutto chiunque sul set venne sottoposto a controlli severissimi. Che riguardarono soprattutto le armi, dai carri armati (dei veri tank dell'esercito, ormai in disuso, ispezionati ogni notte da esperti del governo e scortati costantemente) a tutte quelle portate da attori e comparse, ciascuna delle quali era identificata attraverso un codice a barre che veniva scansionato prima di ogni giornata di lavoro.I premi come Migliore attrice consegnati a Natalie Portman dai Saturn Award e dagli SFX Awards furono quasi un unicum, considerate le, come quello della San Diego Film Critics Society alla Miglior scenografia di Owen Paterson, lo Scream Award per il Miglior film di fantascienza e il Golden Schmoes Award per il Miglior poster.