Stasera in TV 5 gennaio: La sposa cadavere di Tim Burton è ancora viva

Con negli occhi il Nightmare Before Christmas del 1993, tutti avevano esultato all'annuncio del ritorno di Tim Burton alla Stop Motion. Stavolta, da regista (che la 'sua prima volta' era stata diretta da Henry Selick). E il folletto di Burbank ripagò tanto affetto e tanta fiducia con il suo La sposa cadavere, ispirato a una fiaba della tradizione russa del secolo XIX e capace di miscelare passione, romanticismo, sogno e Aldilà con quel tocco macabro e divertente che conosciamo bene.Victor e Victoria, tornando nella città natale per sposarsi, sono costretti a fermarsi per strada. Trovato a terra un bastone dalle sembianze di un dito, Victor vi infila l'anello e prova le sue promesse di matrimonio. Si trattava in realtà del dito di una giovane sposina assassinata, che torna come zombie e pretende di essere legalmente sposata con Victor..I più accaniti fan potranno godere della vista del gatto visto nello storicoin una delle prime scene del film (La prima in assoluto, una panoramica che ce lo mostra sotto un banco del pesce), ma sarebbe impossibile anche per loro identificare tutti i quattordicie i tredici per Victoria. Alcuni dei protagonisti delle 55 settimane di riprese necessarie, insieme ai loro compagni, tutti di altezza compresa tra i 25 e i 28 cm e coperti da una pelli in silicone sopra uno scheletro di acciaio. E dire che lo stesso Johnny Depp si era detto sicuro che la Stop Motion fosse un'arte "morente" … Speriamo di no. In fondo anche la dimostrazione di poter realizzare un film montandolo interamente con il Final Cut Pro della Apple (come fatto per la prima volta in questo caso) aiuterà a contraddirlo!Unche grazie alla tecnologia Stop Motion prende vita e diventa quasi tangibili. Grazie, ovviamente, all'arte e alla passione di un artista come Tim Burton, spesso distratto nella regia di film sentiti meno 'propri'. Non qui. Almeno non per quel che riguarda l'aspetto visivo e tecnico, davvero pregevole e di alto livello. E capace, quasi da solo, di fare di questo film. Anche macabro, ovviamente… ma se c'è un responsabile dello sdoganamento dell'aggettivo e del suo recente appeal anche nei pubblici di altro tipo, e più romantici, questo è proprio il regista e produttore di Burbank. Anche - e soprattutto - senza ricorrere alla computer graphic!