Stasera in TV 5 febbraio: Guardiani della Galassia, l'universo Marvel da ridere

L'universo dei personaggi tratti dai fumetti dellaè immenso e quasi si perde il filo a rintracciarne i tanti legami tra cinema e carta. I film che prendono spunto dall'universo Marvel e dai suoi supereroi, hanno dato vita a un vero e proprio franchise produttivo il, di cui Guardiani della Galassia rappresenta uno dei tanti e riusciti esempi; con una particolarità: fa ridere. Il film del 2014 di James Gunn ha come protagonista il personaggio di Peter Quill, un astronauta della Nasa che nella saga di carta allineava il proprio destino a quello di diverse galassie spaziali.E proprio nello spazio è ambientato il film con protagonisti Chris Pratt , Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro, un esempio di cinecomics intergalattico che ha ricevuto ben due candidature agli Oscar del 2015. Non aspettatevi però contaminazioni con lo steampunk, o con altri generi cinematografici, oppure di trovarvi di fronte all'eroismo retorico di altri film dell'Universo, Guardiani della Galassia è soprattutto un film comico e da ridere pieno di effetti speciali e campione di incassi.Peter Quill (Pratt) è un esploratore di galassie che viene in possesso di una misteriosa sfera bramata anche dal cattivo Ronan. Pur di salvarsi la vita e affascinato dal potere della sfera, Quill è costretto a una alleanza con Rocket, un procione armato, Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero, la letale Gamora e Drax il Distruttore. I quattro, scoperta la vera funziona della sfera, si ritroveranno ad essere eroi imperfetti e goffi di una battaglia che ha come posta in gioco il destino dell'universo.