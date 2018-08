NOTIZIE

Stasera in TV 5 agosto: Secretary, la commedia erotica con Maggie Gyllenhaal in versione BDSM

Maggie Gyllenhaal incatenata, sottomessa. E felice di esserlo. Era il 2002 e l’attrice lanciava la sua carriera con Secretary , piccolo grande film a metà strada tra commedia nera ed erotico che esplora il piacere del BDSM (Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism). Una pellicola bizzarra, ipnotica e divertente che torna in TV in prima serata.

Il film: Lee (Maggie Gyllenhaal) è una ragazza con abitudini particolari: prova piacere a infliggersi dolore. Dopo un soggiorno in un ospedale psichiatrico è di nuovo in giro, ma non riesce a trovare il suo posto nel mondo. Poi trova lavoro come segretaria da Mr. Grey, freddo e controllato avvocato (James Spader) che al primo errore la punisce duramente. Le infligge umiliazioni e castighi di ogni genere. Una delizia per una masochista, ma anche la sorprendente anticamera di un incredibile amore...



Dietro le quinte: Il regista : Il regista Steven Shainberg ha girato Secretary nella speranza di mostrare che le relazioni BDSM possono essere normali. Si è ispirato a My Beautiful Laundrette di Stephen Frears, nel modo in cui quel film (interpretato da Daniel Day-Lewis e Gordon Warnecke) ha cercato negli anni Ottanta di sottolineare la totale normalità all'interno di una relazione omosessuale.



Perché vederlo: Secretary è uno dei primi (e pochi) film mainstream che esplora il sesso sadomaso e la dominazione sotto una luce positiva e non come abuso. E’ un film che racconta con sincerità personaggi tanto bizzarri quanto interessanti le cui vicissitudini non smettono per un secondo di stimolare la nostra curiosità. Ben presto ci rendiamo conto di assistere a una bella e originale storia d’amore totalmente credibile. La Gyllenhaal regge l’intero film con la sua performance ipnotica, Spader è perfetto nel tirar fuori il suo lato oscuro. Sono passati sedici anni dalla prima uscita del film e questa coppia non si dimentica.





La scena da ricordare: La sequenza in cui Mr. Grey costringe Lee a piegarsi sulla scrivania e leggere a voce alta, mentre lui la sculaccia. Ogni colpo è più forte del precedente e a un certo punto sentiamo il piacere provato da Lee. La scena si conclude con i protagonisti che sentono la passione e si stringono.



Dove e quando: Secretary andrà in onda stasera alle 21.20 su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.