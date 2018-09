NOTIZIE

Stasera in TV 4 settembre: Gothika, Halle Berry è rinchiusa in manicomio

04.09.2018 - Autore: GEDI Digital



Halle Berry e Il sesto senso cercando più spaventi improvvisi invece di andare in profondità. Riesce comunque a intrattenere.





Penélope Cruz rinchiuse in un manicomio. Robert Downey Jr. è il loro dottore. Sono queste tre buoni ragioni per guardare Gothika , b-movie uscito nel 2003 che percorre la stessa scia decercando più spaventi improvvisi invece di andare in profondità. Riesce comunque a intrattenere.

Il film: Da dottoressa di un istituto mentale per donne a paziente. Trattata come Hannibal Lecter, dietro un vetro. Questo è quello che accade a Miranda Grey (Halle Berry) nella prima mezz’ora di Gothika. La protagonista si ritrova rinchiusa in manicomio, con un’accusa di omicidio, una perdita della memoria e allucinazioni spettrali che la terrorizzano. Questo è il punto di partenza di un thriller in cui il personaggio della Berry dovrà mettere insieme i pezzi del puzzle che la condurranno a far luce su un caso in cui la realtà viene contaminata non solo dal paranormale, ma anche dalla sua follia.



Dietro le quinte: Halle Berry è rimasta vittima di un incidente sul set. In una sequenza il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. doveva trattenerla per il braccio, ma l’attore ha forzato un po’ troppo rompendo l’arto della collega. A quel punto le riprese si sono fermate per otto settimane. Il titolo del film, Gothika, è un termine non ufficiale che descrive lo stato di “purgatorio” nel quale può trovarsi un cervello: una situazione nella quale vediamo o sentiamo cose che nessun’altro è in grado di vedere. Follia o vera connessione con il soprannaturale?



Perché vederlo: Diretto da Mathieu Kassovitz, Gothika non è un film memorabile, né certamente una pietra miliare delle ghost story. Eppure suscita la curiosità di chi sta a guardare. La Berry protagonista assoluta, la Cruz che viveva il suo primo periodo hollywoodiano e Downey che offre una solida performance di supporto nel periodo pre-Marvel.





: Diretto da Mathieu Kassovitz, Gothika non è un film memorabile, né certamente una pietra miliare delle ghost story. Eppure suscita la curiosità di chi sta a guardare. La Berry protagonista assoluta, la Cruz che viveva il suo primo periodo hollywoodiano e Downey che offre una solida performance di supporto nel periodo pre-Marvel.

Dove e quando: Gothika andrà in onda in prima serata, alle 21.12 su Rai 4, canale 21 del digitale terrestre.