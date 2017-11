NOTIZIE

Stasera in TV, 4 novembre: Citizenfour, il documentario che vi farà tremare di paranoia

04.11.2017 - Autore: La redazione



Edward Snowden pronto a offrire alla Poitras alcune informazioni tanto preziose quanto terrificanti sull'abuso di potere dei servizi segreti USA (in particolare la NSA) pronti a spiarci tutti. In tutto il pianeta. Il film di Laura Poitras arriva oggi in TV. Vi raccontiamo perché è il caso di non perderlo.



Citizenfour ". Così c'era scritto su una e-mail anonima diretta alla regista Laura Poitras . Una lettera scritta dapronto a offrire alla Poitras alcune informazioni tanto preziose quanto terrificanti sull'abuso di potere dei servizi segreti USA (in particolare la NSA) pronti a spiarci tutti. In tutto il pianeta.

La trama: Il documentario premio Oscar 2015, narra, con il ritmo e la suspense di un thriller, la cronaca dell'incontro tra la regista Premio Pulitzer Laura Poitras, i giornalisti Glenn Greenwald ed Ewen MacAskill e l'ex tecnico della CIA Edward Snowden, durante il quale Snowden ha reso pubblici documenti altamente riservati che fornivano le prove di una sistematica invasione di privacy operata dall'NSA ai danni dei cittadini e governi di tutto il mondo.



Perché vederlo: Ci sono centinaia di documentari che meritano di essere visti. Prodotti la cui forza visiva e narrativa non ha nulla da invidiare ai lungometraggi di finzione che troviamo sul grande schermo. Opere che rappresentano al meglio questa età dell'oro del documentario. Ci sono questi documentari. E poi c'è Citizenfour, opera potentissima arrivata all'Oscar e soprattutto a un pubblico di massa. Un film vero, in grado di farci tremare di paranoia.



Curiosità: La regista Laura Poitras ha montato il film in Germania nel momento in cui è tornata da Hong Kong con il girato con Snowden. E' stata costretta a farlo per evitare che l'FBI sequestrasse il girato negli USA.



Premi: La lista di premi vinti da Citizenfour è lunga "un chilometro". Il film della Poitras ha vinto l'Oscar per il miglior documentario nel 2015. Si è portato a casa anche un Emmy e il BAFTA.



Dove e quando: Citizenfour andrà in onda stasera alle 21.09 su RAI STORIA, canale 54 del digitale terrestre.