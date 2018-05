Stasera in TV 4 maggio: Qualcosa di cui... sparlare, Julia Roberts nella commedia rosa di Lasse Hallström

NOTIZIE

Chocolat, ritrova una Roberts protagonista in una pellicola romantica prodotta da Goldie Hawn e scritta da Callie Khouri autrice di Thelma e Louise.







I temi del dramma sono femminili e riguardano la maturazione di un personaggio che dopo aver scoperto di aver sacrificato tutto per il matrimonio, ossia per la tradizione, mettendosi al secondo posto rispetto al desiderio maschile, cercherà una nuova definizione di se stessa. Ma tutto questo nel film è destinato a essere affrontato con toni da soap opera rassicuranti Non si tratta di un film rivoluzionario ma di una divertente divagazione sulla libertà femminile che non disturba né scuote ma solo intrattiene con la presenza di una Julia Roberts irresistibile.

Il film. Quando Grace coglie in flagrante il marito con un'altra donna reagisce con una poderosa scenata che finisce sulla bocca di tutti e tornando a vivere con i suoi, proprietari di una scuola di equitazione. Il piano di vendetta nei confronti del marito prevede che cominci a parlare male di lui con tutti all'interno della piccola comunità, facendo emergere l'ipocrisia di un piccolo centro e l'oppressione provinciale nei confronti del femminile. Qualcosa di cui sparlare è una commedia che senza troppe pretese di ritratto sociologico fa risaltare l'humor di tre grandi attrici – Roberts, Kyra Sedgwick e Gena Rowlands – in una storia di amore romantico e di passeggiate a cavallo.





Dietro le quinte. Il film doveva intitolarsi nella versione originale Grace under Fire ma sfortunatamente esisteva già un film del 1993 con lo stesso nome.



La scena da antologia. Quando in un’assemblea gremita di donne Grace sfida tutti a confessare le scappatelle del marito non rassegnandosi alla posizione passiva dello status di ‘cornuta’.



Perché vederlo. Un trio di attrici al femminile veramente godibile. Un film non per fare la rivoluzione ma per divertirsi sognando di farla per davvero.



Dove e quando. Venerdì 4 maggio alle ore 21:10 su Canale 5.