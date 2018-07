Stasera in TV 4 luglio, Il segreto dei suoi occhi, Julia Roberts e Nicole Kidman nel remake del thriller argentino

NOTIZIE

04.07.2018 - Autore: A.L.



In Il segreto dei suoi occhi, film argentino del 2010 e premio Oscar come Miglior film straniero, eravamo di fronte a un noir vischioso, dove la vicenda di un omicidio e il desiderio di giustizia di un detective ben si sposavano alla storia di un Paese dove la tragedia dei desaparecidos aveva e ha lasciato milioni di misteri e sparizioni mai risolte. L'omonimo remake del 2015 di Billy Ray è invece un film americano che trasforma il noir, l'atmosfera languida dell'originale in una crime story che sceglie anch'essa di legarsi a un'emozione tipica del suo Paese di appartenenza.



Per l'America infatti può valere il discorso di mescolare alla trama del film i temi della paura del diverso e della paranoia etnica che ha attraversato il Paese dopo l'11 settembre. Certo, per adattare l'originale alla sua versione atlantica, bisogna compiere qualche forzatura, aggiungere personaggi e dinamiche e cercare di trasformare tutta la pellicola in una storia più asciutta e meno melodrammatica. Il film riesce solo in parte nell'operazione che viene tuttavia salvata del tutto dalla prova di



Il film. In un dipartimento dell'FBI si incrociano tre storie di uomini e donne di legge. Ray (Ejiofor) è un ex agente ossessionato dal trovare il colpevole dell'omicidio e dello stupro della figlia della collega Jess (Roberts) che è contemporaneamente innamorato della procuratrice distrettuale Claire (Kidman), purtroppo già sentimentalmente impegnata. Quando il caso sembra prendere una svolta, i tre personaggi si troveranno riuniti in maniera diversa e saranno posti di fronte alle loro ossessioni e alle paure personali dettate anche dal particolare periodo storico post 11 settembre. Per l'America infatti può valere il discorso di mescolare alla trama del film i temi della paura del diverso e della paranoia etnica che ha attraversato il Paese. Certo, per adattare l'originale alla sua versione atlantica, bisogna compiere qualche forzatura, aggiungere personaggi e dinamiche e cercare di trasformare tutta la pellicola in una storia più asciutta e meno melodrammatica. Il film riesce solo in parte nell'operazione che viene tuttavia salvata del tutto dalla prova di Nicole Kidman e di Julia Roberts. Meno incisivo invece Chiwetel Ejiofor, che prende il ruolo di Ricardo Darìn, anche se restano immutati i colpi di scena dell'originale e la tensione che corre sul filo dell'intera pellicola.



Dietro le quinte. Il regista ha dichiarato pubblicamente che tra la Kidman e la Roberts vigeva sul set una sana e robusta competizione. Secondo il regista entrambe hanno cercato di dare il meglio proprio riconoscendo il valore dell'altra ed essendo per questo stimolate al massimo.



La scena da antologia. Dove si nasconde l'assassino della figlia di Jess? Quale consolazione e riscatto ci potrà essere per una madre che ha perso tutto? Proprio l'epilogo del film chiama in causa la differenza tra giustizia privata e giustizia pubblica.



Perché vederlo. Per vedere due grandi attrici all'opera e un film poliziesco non particolarmente originale ma riuscito.



Dove e quando. Alle ore 21:10 su Rai Movie.