Stasera in TV, 4 gennaio: Amore, cucina e curry, Francia e India sedute insieme a tavola nella commedia con Helen Mirren

NOTIZIE

04.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Il cine-gourmet, ovvero quel filone cinematografico che rende il cibo e la cucina parti integranti della storia, è un genere che ha avuto un discreto successo al cinema. Dai tempi di



LEGGI ANCHE: AMORE, CUCINA E CURRY - LA NOSTRA RECENSIONE



Questa formula è valida anche nel caso della pellicola diretta da Lasse Hallström e uscita al cinema nel 2014. Anzi, nel film la cucina è protagonista a tutto campo. In Amore, cucina e curry si scontrano infatti i sapori della cucina indiana e quelli della cucina francese, prima come assolute rivali poi come fortemente complici. E così cucinando nascono nel corso del film molte amicizie e amori. Come il rapporto affettuoso tra la protagonista, la magnetica chef interpretata da Helen Mirren e il giovane cuoco indiano Hassan al quale dà il volto il giovane attore Manish Dayal. , ovvero quel filone cinematografico che rende il cibo e la cucina parti integranti della storia, è un genere che ha avuto un discreto successo al cinema. Dai tempi di Chocolat fino al divertente Amore, cucina e curry , il regista dei due film è lo stesso, la visione evocata al cinema da odori, sapori e colori del cibo è una chiave di racconto che funziona come potente afrodisiaco per lo spettatore.è valida anche nel caso della pellicola diretta dae uscita al cinema nel 2014. Anzi, nel film la cucina è protagonista a tutto campo. Insi scontrano infatti i sapori della cucina indiana e quelli della cucina francese, prima come assolute rivali poi come fortemente complici. E così cucinando nascono nel corso del film molte amicizie e amori. Come il rapporto affettuoso tra la protagonista, la magnetica chef interpretata dae il giovane cuoco indiano Hassan al quale dà il volto il giovane attore

Il film. Nel piccolo paese di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia la cucina è una cosa serissima. Nella località infatti spopola il ristorante gourmet e chic di Madame Mallory, Le Saule Pleureur. Tutto procede per il meglio ma in città arriva una famiglia di ristoratori indiani che decide di aprire un ristorante proprio di fronte al Le Saule Pleureur e dal tipo di cucina diametralmente opposta a quella del incarnata invece dal ristorante francese. Nasceranno prima invidie e snobismi nei confronti di una cultura culinaria ed esistenziale molto diversa da quella nazionale, più fredda e composta. Eppure il melting pot culturale e gastronomico sarà un’occasione per le due realtà di stringere rapporti di amicizia e professionali del tutto nuovi.



. Nel piccolo paese di, nel sud della Francia la cucina è una cosa serissima. Nella località infatti spopola il ristorante gourmet e chic di Madame Mallory, Le Saule Pleureur. Tutto procede per il meglio ma in città arriva una famiglia di ristoratori indiani che decide di aprire un ristorante proprio di fronte ale dal tipo di cucina diametralmente opposta a quella del incarnata invece dal ristorante francese. Nasceranno prima invidie e snobismi nei confronti di una cultura culinaria ed esistenziale molto diversa da quella nazionale, più fredda e composta. Eppure il melting pot culturale e gastronomico sarà un’occasione per le due realtà di stringere rapporti di amicizia e professionali del tutto nuovi.

Dietro le quinte. Il film è stato tratto dal romanzo Madame Mallory e il piccolo chef indiano scritto da Richard C. Morais. Il romanzo era originariamente ambientato nel 1990 ma nel film la trama è stata attualizzata ai giorni nostri.

Perché vederlo. Per passare un’ora e più in compagnia della magnetica Helen Mirren che in questo film interpreta una bisbetica quanto affascinante chef pronta però a smussare le proprie rigidità mentali. . Per passare un’ora e più in compagnia della magneticache in questo film interpreta una bisbetica quanto affascinante chef pronta però a smussare le proprie rigidità mentali.

La scena da antologia. Quella del confronto tra la Mirren e il padre del giovane Hassan, che fino ad ora ha creduto poco nelle capacità del figlio e che dovrà invece ricredersi anche sulla base di quanto detto e dimostrato dall’esperta chef francese.

Dove e quando. Mercoledì 4 gennaio alle ore 21:25 su Rai 1.