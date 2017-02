Stasera in TV, 4 febbraio: Vanilla Sky, il film della coppia Tom Cruise-Penelope Cruz

NOTIZIE

04.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Cameron Diaz e Penelope Cruz. Il film è un remake del film spagnolo Apri gli occhi del 1997, scritto da Mateo Gil.



L'attrice spagnola Un film onirico, confuso, non lineare che può contare sul dualismo di due grandi star, di due grandi bellezze, qui rivali in amore, per costruire una trama credibile e affascinante. Vanilla Sky è un film del 2001 diretto da Cameron Crowe , con Tom Cruise e Penelope Cruz. Il film è un remake del film spagnolo Apri gli occhi del 1997, scritto da Alejandro Amenábar e daL'attrice spagnola Penelope Cruz appare in entrambi i film interpretando lo stesso ruolo, quello di una conturbante ballerina. Il film è una storia dal registro onirico che racconta l’amore tra un ricco imprenditore e due donne, ed è una pellicola che tratta soprattutto il tema del successo e della caduta di un uomo alle prese con una serie di drammi personali e sui quali la dimensione fantascientifica getta una luce ancora più struggente.

Il film. David Aames è un ricco ed affascinante giovane, proprietario di una casa editrice, ereditata dai suoi genitori alla loro morte per un incidente stradale. Bello, di successo, ha una relazione di puro sesso con il personaggio di Cameron Diaz.







Eppure, l'amore vero, travolgente ha il volto di Penelope Cruz, attrice con la quale l'attore si fidanzerà nella vita reale dopo aver interrotto la sua relazione con Nicole Kidman. Eppure l'amore con la a maiuscola del film sarà un amore tradito e violato, forse abbandonato, insopportabile quindi nella sua assenza e per sfuggirvi il protagonista deciderà di fare una scelta di vita radicale e in qualche modo 'fantascientifica'. Proprio sul confronto tra realtà e sogno si gioca tutta la dimensione del film, che con le sue atmosfere anche thriller regala una parabola sulla vita e sulle difficoltà di fronteggiarla nei momenti peggiori.

Dietro le quinte. L’attore Kidman. Fu l’attore, con un annuncio pubblico a tutta la crew, a rivelare il particolare prima che la notizia diventasse pubblica. L’attore Kurt Russell che nel film interpreta un dottore, accettò di far parte del film senza nemmeno leggere il copione. Il film fu girato proprio quando Cruise era in procinto di separarsi dalla. Fu l’attore, con un annuncio pubblico a tutta la crew, a rivelare il particolare prima che la notizia diventasse pubblica.

Perché vederlo. Per sognare e smarrirsi in un film poco lineare ma molto conturbante che è una variante onirica di come può essere raccontata una storia d’amore struggente.

La scena da antologia. Il primo bacio tra la ballerina Sofia e David è emozionante e romantico. In più la loro unione segnerà tutto il film.

Dove e quando. Sabato 4 febbraio alle ore 21:15 su Nove.